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國防大學教授葛明德涉詐研究經費 遭檢調搜索帶回

記者周嘉茹／桃園20日電
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國防大學教授葛明德遭爆以人頭成立公司，涉嫌詐領研究經費，桃園地檢署指揮台北市調查處到國防大學等地搜索，葛明德被依被告身分帶回訊問。(本報資料照片)
國防大學教授葛明德遭爆以人頭成立公司，涉嫌詐領研究經費，桃園地檢署指揮台北市調查處到國防大學等地搜索，葛明德被依被告身分帶回訊問。(本報資料照片)

國防大學理工學院教授葛明德遭爆以人頭開公司，疑與中國大陸技術合作並涉嫌詐領研究經費，桃園地檢署今指揮台北市調查處到國防大學等地搜索，葛明德被依被告身分、另有九人分別以被告、證人身分帶回台北市調處訊問中。

民進黨立委林靜儀前年於國防外交委員會質詢，指出葛明德自1997年開始擔任國科會與科技部的計畫及共同主持人，其中包括「先進系統工程研究中心」等多項研究計畫，卻私下以人頭成立「德創公司」，並與中國大陸技術合作，其公司還在國防大學開董事會，控訴葛涉嫌將研究成果在兩岸申請專利。

林靜儀說，葛明德曾於2013年間將吸金詐騙案首腦帶入國防大學實驗室，皆在當年判決中顯示；當時案件曝光，國防大學進行「是否停聘葛明德老師」系評會，以2比1否決葛明德停聘，結果該場投票遭揭露其中一張反對票是由同為葛明德公司的股東劉益銘投出，沒有做到迴避舉動。

桃園地檢署日前接獲台北市調查處報請指揮，經蒐證比對後認為葛涉嫌詐欺等罪，檢方近日聲請搜索票，今天搜索國防大學理工學院及葛明德公司與住處等，葛明德被依被告身分、另有九人分別以被告、證人身分帶回台北市調處訊問中，訊後將移送桃園地檢署複訊。據了解，全案朝詐欺罪嫌偵辦，涉與中國大陸合作部分待釐清。

國防大學表示，本案已主動函送桃園地檢署偵辦，後續將全力配合檢調調查，並依偵審結果辦理。

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