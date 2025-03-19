5歲童跌進滾燙大湯鍋 嚴重燙傷 前保母遭判3月賠逾200萬

張姓婦人主動帶5歲男童到鵝肉店上廁所，男童掙脫她的手向前跑撞倒滾燙鵝肉湯導致下半身嚴重燙傷，張婦被判3月徒刑。(記者簡慧珍／攝影)

張姓女子4年前帶一名男童到某鵝肉店借用廁所，男童上完後掙脫張女手奔跑，不慎被大湯鍋絆倒，跌坐在滾燙熱湯中，下肢軀體20%嚴重燙傷，排汗功能永久受損。彰化地方法院判張女應賠償男童212萬5005元(台幣，下同，約6.4萬美元)、賠男童父母各20萬元(約6000美元)。刑事部分，張女被依過失致重傷害罪判刑3月定讞。

判決指出，張女曾任男童保母，2021年元月，男童當時5歲，父母因有事外出，請熟識的張女母親代為照顧。張女家中只有蹲式馬桶，男童不會使用，她主動帶到附近鵝肉店借用坐式馬桶，如廁後男童被張女牽著，忽然掙脫往前跑到廚房絆到一鍋滾燙的湯，跌坐熱湯裡。

男童送醫診斷雙下肢軀幹、臀部二度、三度燙傷，占全身體表面積20%，歷經漫長治療，排汗功能永遠受損。

男童及父母提告主張，張女照顧過程未盡應有監督與保護責任，應對意外負完全責任，請求醫療費 用、精神慰撫金、父母因照顧孩子蒙受損失的收入賠償，總計450萬餘元(約13.6萬美元)。

法院審理時張女說，男童是她一手帶大，之前就曾帶男童到鵝肉店如廁，先前都是這樣，所以當男童要上廁所，她就帶他去。鵝肉店老闆娘證稱，事故發生在儲藏室跟廚房間走廊，主要用來煮鵝、冷卻鵝肉湯，沒對外開放；事故發生前，張女多次帶男童去上廁所。

法院認為，張女雖非男童正式保母，但主動帶去上廁所，未盡到成年人應有注意義務，未能有效監督和保護幼童，應負主要賠償責任。

律師鄭智文表示，主動或被動照顧7歲以下兒童的成年人，即使非法定代理人，也有事實上監督權人責任，必須對兒童行為負責；法律上具無因管理概念，身為事實上監督權人，就要為過失負責。若受照顧的孩子年齡越大，如國、高中生等，具有日常生活能力，照顧者責任就會降低。