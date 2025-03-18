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雲云命案疑預謀 負責人認事前買刀放辦公室 行凶動機曝光

記者李奕昕、蕭雅娟／台北18日電
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雲云科技董座曾志新（中）日前殺人後自殘，經治療後出院，警方帶回警局應訊，釐清他殺人的真正原因。(記者潘俊宏／攝影)
雲云科技董座曾志新（中）日前殺人後自殘，經治療後出院，警方帶回警局應訊，釐清他殺人的真正原因。(記者潘俊宏／攝影)

雲云科技公司董事長曾志新刺殺技術長梁姓男子後自戕，案發前梁上網貼文指遭曾霸凌。曾住院十天，昨出院被警方帶回詢問，他坦承行凶，稱不滿梁批評公司及其決策，又不願刪文，警詢後依殺人罪移送，檢方訊後聲請羈押禁見。

曾志新稱，起初他與梁男不錯，梁擔任技術長後，兩人因公司經營政策理念不和，去年有人在網路批評公司及他的決策，並散布公司重要資訊，他認為是梁所為，上月26日赴台北市中山區某量販店買主廚刀，放在辦公室，當時就想殺梁。

曾住院時就供出買刀時間及地點，警方調閱監視器畫面已確認。曾稱梁一直攻擊公司，竊取公司機密要另起爐灶，他看到梁貼文後很氣憤，案發當天將刀放進上衣口袋，梁不願刪文，他一時氣憤行凶，事後很後悔。

案發隔天警方勘查現場，在曾的辦公室查扣一本筆記本，內容手寫點名公司三、四人，指遭到這些人背叛，「做鬼也不會放過你們」，但其中沒有梁。曾稱，他對親近梁的公司人士不滿，沒有要殺這些人，他想殺梁，不過沒寫上。

曾本月11日從加護病房轉至普通病房，被警方拘提，昨經醫院評估身體狀況出院，員警帶回北市信義警分局時，面對媒體詢問，曾不發一語，步履蹣跚走進分局，身體仍虛弱，曾妻及擔任公司法律顧問的兩名律師到場陪同。

警方調查，梁準備離職，6日在公司ＬＩＮＥ群組發文，指遭曾羞辱霸凌，7日下午4時許與曾、人資長盧姓男子在公司會議室，辦理離職及討論刪文；曾與梁寒暄，稱感謝對公司付出，接著說看完貼文失眠，要求刪文，梁回應同事都已看見貼文，刪文很奇怪，曾要梁與盧討論用何種理由刪文，起身走到梁後方持主廚刀刺殺，再吞刀自殘。

梁經送醫不治，檢方11日解剖，查出頸部及背部共被砍七刀，手部另有防禦性刀傷。曾喉嚨、食道、後頸椎、左手受傷，送醫急救，住院十天員警全程戒護。

雲云科技命案，警方調閱監視器，確認董事長曾志新上月26日赴台北市中山區某量販店買...
雲云科技命案，警方調閱監視器，確認董事長曾志新上月26日赴台北市中山區某量販店買主廚刀。(記者李奕昕／翻攝)

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