台女子監獄史上首樁暴動抗議 意外掀全台監獄超收嚴重

高雄女子監獄面臨超收問題，管理人員不足只能加班因應。（記者劉學聖／攝影）

2024年6月19日台北女監收容額滿，35人移監到高雄女監，由於多數收容人住北部，家屬會見、寄菜遙隔逾300公里，收容人不滿，敲碗、叫囂，爆發女監史上集體暴動事件，直到管理員噴辣椒水才制止，這起過程宛如「台版女監風雲」的事件，卻也讓監獄超收問題浮上檯面。

根據法務部矯正署資料顯示，截至去年8月底為止，監獄超收機關有16處，看守所有10處，其中2024年年底在監收容人有1725人（含受刑人1323人、被告及被管收人372人、成年受觀察勒戒人11人、收容少年19人），收容人核定容額為1275人，超額收容450人，超額收容比率為35.3%。

位於高雄市大寮區的高雄女子監獄，目前收容1295名收容人，收容員額為1267人，其中受刑人1215人，被告50人，受勒戒觀察人13人，受戒治人17人，超收率為2.21%。

去年6月19日，台北女子監獄因收容人額滿，35人移監到高雄女子監獄，因這群收容人多數住北部，家屬也因要會見、寄菜得南下300多公里之遠，引發收容人不滿，集體抗議，吵著要移回北監，拒填資料，還有人敲碗、對管理員叫囂。其中有4名帶頭者遭管理員噴辣椒水，吃了苦頭才學乖，過程如上演「台版女子監獄風雲」。

據了解，這批從台北移監至高雄的35人，分別因詐欺、洗錢防制法、竊盜、兒少性剝削等案被判刑，均屬短刑刑期的收容人，但因多數人住北部，6月19日被移往高雄後，家屬要會見、寄菜得南下300多公里之遠，導致這批收容人心生不滿，發生群起鼓譟行為。

高雄女子監獄表示，這批收容人被移監到南部後，因大部分是北部人，當初沒預期會移監到南部，導致情緒一時沒辦法接受，6月21日，因新舊收容人須從新調整房舍，1間房舍約有10至12名收容人，從北部移監至高雄的其中1間房的4名收容人，新收入監時，情緒比較浮躁，連登錄的調查報告都不願寫，有人互相敲碗、或敲房門、牆壁，並朝走廊上的管理員叫囂。

由於這四名收容人，不願配合，且對管理員咆哮，因鬧了十餘分鐘，由女性管理員先出面噴灑辣椒水制止，原本女監打算若再不聽勸，就由第二線男性主管上陣。後帶頭的四人因被噴了辣椒水，被勸說其他同梯的收容人都已配合走出房舍，才卸下心防，願意配合。

高女監強調，目前已告一段落；事後已請醫師看診，後續並由心理師、教養師進行心理及情緒輔導，相關收容人已無抗議行為。