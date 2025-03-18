我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京有動作 彭博：中國市場監督局審查李嘉誠賣巴拿馬港口

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

台女子監獄史上首樁暴動抗議 意外掀全台監獄超收嚴重

記者石秀華／高雄18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
高雄女子監獄面臨超收問題，管理人員不足只能加班因應。（記者劉學聖／攝影）
高雄女子監獄面臨超收問題，管理人員不足只能加班因應。（記者劉學聖／攝影）

2024年6月19日台北女監收容額滿，35人移監到高雄女監，由於多數收容人住北部，家屬會見、寄菜遙隔逾300公里，收容人不滿，敲碗、叫囂，爆發女監史上集體暴動事件，直到管理員噴辣椒水才制止，這起過程宛如「台版女監風雲」的事件，卻也讓監獄超收問題浮上檯面。

根據法務部矯正署資料顯示，截至去年8月底為止，監獄超收機關有16處，看守所有10處，其中2024年年底在監收容人有1725人（含受刑人1323人、被告及被管收人372人、成年受觀察勒戒人11人、收容少年19人），收容人核定容額為1275人，超額收容450人，超額收容比率為35.3%。

位於高雄市大寮區的高雄女子監獄，目前收容1295名收容人，收容員額為1267人，其中受刑人1215人，被告50人，受勒戒觀察人13人，受戒治人17人，超收率為2.21%。

去年6月19日，台北女子監獄因收容人額滿，35人移監到高雄女子監獄，因這群收容人多數住北部，家屬也因要會見、寄菜得南下300多公里之遠，引發收容人不滿，集體抗議，吵著要移回北監，拒填資料，還有人敲碗、對管理員叫囂。其中有4名帶頭者遭管理員噴辣椒水，吃了苦頭才學乖，過程如上演「台版女子監獄風雲」。

據了解，這批從台北移監至高雄的35人，分別因詐欺、洗錢防制法、竊盜、兒少性剝削等案被判刑，均屬短刑刑期的收容人，但因多數人住北部，6月19日被移往高雄後，家屬要會見、寄菜得南下300多公里之遠，導致這批收容人心生不滿，發生群起鼓譟行為。

高雄女子監獄表示，這批收容人被移監到南部後，因大部分是北部人，當初沒預期會移監到南部，導致情緒一時沒辦法接受，6月21日，因新舊收容人須從新調整房舍，1間房舍約有10至12名收容人，從北部移監至高雄的其中1間房的4名收容人，新收入監時，情緒比較浮躁，連登錄的調查報告都不願寫，有人互相敲碗、或敲房門、牆壁，並朝走廊上的管理員叫囂。

由於這四名收容人，不願配合，且對管理員咆哮，因鬧了十餘分鐘，由女性管理員先出面噴灑辣椒水制止，原本女監打算若再不聽勸，就由第二線男性主管上陣。後帶頭的四人因被噴了辣椒水，被勸說其他同梯的收容人都已配合走出房舍，才卸下心防，願意配合。

高女監強調，目前已告一段落；事後已請醫師看診，後續並由心理師、教養師進行心理及情緒輔導，相關收容人已無抗議行為。

上一則

比特犬跳車咬傷人 網友怒：該沒入的是飼主

下一則

第3次氣候變遷委員會議 童子賢拋核能議題

延伸閱讀

高雄市長陳其邁今搭機訪舊金山 出席Nvidia年會爭取合作

高雄市長陳其邁今搭機訪舊金山 出席Nvidia年會爭取合作
1家店偷4次 橙縣長髮華女竟是慣竊 被抓刑期恐翻倍

1家店偷4次 橙縣長髮華女竟是慣竊 被抓刑期恐翻倍
長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷
高雄商圈理事長帶17人赴陸爽玩「未涉選舉對價」判無罪

高雄商圈理事長帶17人赴陸爽玩「未涉選舉對價」判無罪

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
胡璉將軍孫女胡敏珍近日在抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊。(圖／民眾提供)

籲設解放軍紀念碑 胡璉孫女挨批：不肖子孫

2025-03-16 21:10

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　