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屏東傳播妹遭欺負 8人砸車報復 返程遭長短槍掃射25槍

記者劉星君／屏東18日電
屏東某傳播經紀公司疑因旗下小姐糾紛，17日清晨砸車報復後在街頭遭人掃射25槍，警方獲報封鎖現場採證。(圖／屏東小鎮資訊提供)
屏東某傳播經紀公司疑因旗下小姐糾紛，17日清晨砸車報復後在街頭遭人掃射25槍，警方獲報封鎖現場採證。(圖／屏東小鎮資訊提供)

屏東縣某傳播經紀公司疑因旗下小姐糾紛，昨天凌晨8人到萬丹鄉某菸酒行砸車，離開後半途遭攔截，遭當街掃射至少25槍，其中5人中彈，自行就醫無生命危險；警方從現場彈殼研判至少手槍、步槍和霰彈槍3種槍械，火力驚人，全力緝凶，防止火併。

菸酒行紀姓負責人昨到案，供稱「一周前已將店盤讓」，不清楚砸店原因，警方對說法存疑，暫列關係人，查扣店內監視器清查。另引爆雙方衝突的傳播小姐，因疑似遭到欺侮，警方不排除另以妨害性自主案偵辦。

據了解，疑似傳播公司人員在網路貼文稱「你們萬丹XX酒行，叫那兩個年輕胎哥因那出來，不敢出來？」「兩個男的欺負我一個小姐」、「叫你們酒行的交廁所那邊監視器畫面出來對質」等語。

昨凌晨零時許，傳播公司38歲劉姓男子等8人分乘3輛車前往菸酒行，眾人下車後持球棒砸毀停在菸酒行前的貨車擋風玻璃，並拍下砸車影片貼網；一夥人隨後離去，凌晨零時44分行經屏東市瑞光南路一處洗車場附近，突遭兩輛車圍堵，對方持槍朝8人乘坐的3輛車一陣掃射，隨即逃逸。

3輛車車身彈痕累累，車上有5人中彈，劉男腳部中彈骨折、16歲少年臉部卡著子彈碎片，盧姓男子左手臂、左肩四處彈孔，另一名37歲劉姓男子右腰中彈，27歲曾姓男子右肩中彈，5人自行駕車就醫，無生命危險。

警方獲報趕到醫院，5人供稱砸車是「情義相挺」，沒有受人指使；警方查扣兩車帶回，發現彈孔集中在車身、車前，現場至少拾獲25個彈殼，依種類研判有手槍、步槍、霰彈槍射擊，對方火力驚人，幸未釀人命。

槍擊案引發警政署重視，屏東警方表示已掌握3名槍手身分追緝中，另將大規模掃蕩轄區特定營業場所、幫派聚集場所。

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