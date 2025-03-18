台各地監獄超收 北所4.4坪擠8人 空間小火氣大衝突日增

監獄超收嚴重，受刑人衝突加劇，已成監所管理一大風險；圖為台北看守所，6個受刑人擠在一間房間內生活。(記者陳正興／攝影)

台灣監獄收容人成長，全台已有10所監所超收逾15%，超收比最高甚至超過四成，不斷湧入的詐欺犯與高齡、長刑期犯，當鐵窗內的生存空間日益狹小，衝突也日增，甚至有管理員遭收容人痛毆、潑糞，成為當前監所管理的一大風險。

去年6月19日台北女監收容額滿，35人移監到高雄女監，由於多數收容人住北部，家屬會見、寄菜遙隔逾300公里，收容人不滿，敲碗、叫囂，爆發女監史上集體暴動事件，直到管理員噴辣椒水才制止，過程宛如「台版女監風雲」的事件，也讓監獄超收問題浮上檯面。

10年前發生的高雄監獄受刑人挾持人質及管理員事件，最後導致6名囚犯飲彈自盡，是台灣史上最嚴重的監獄事件，該事件肇因於對一再犯罪者拉高假釋門檻的三振法案，讓重刑犯看不到未來因而躁動；10年後，記者重回高雄監獄現場，這個專收重刑犯、長刑期的監獄，建築已超過半世紀，高齡受刑人超過一成，甚至還有3名超過80歲的收容人，刑期在10年以上的有上千人，擁擠加上收容人的人權意識高漲，都讓監所戒護人員每天活在高壓中。

全台規模最大的台中監獄目前收容約4900人，超收率約10%，平均每位收容人起居空間僅0.63坪，超收除直接影響收容人生活基本人權，更讓監所戒護壓力倍增，人一多伴隨衝突，有管理員曾遭收容人以手銬重擊頭部，危險程度不容忽視。

「超收最直接影響就是衝突增加」。有管理員說，中部以北監獄幾乎都超收，看顧壓力非外界可體會，另一方面，監獄超收下人數一多，就醫需求增加，因在監看病不如外頭單純，受刑人間若曾有恩怨，一旦候診時巧遇碰頭，往往衝突就一觸即發，甚至情緒不穩者還會對醫師惡言相向，戒護程序不得馬虎。

台北看守所每間舍房含浴廁最大為4.42坪，最多卻要塞進8人，每晚就寢後8人同時躺下，已無分寸空地，擁擠的人和空間，讓所方的戒護、管理、教化，無時無刻都處於高壓環境。

高雄女監裡每間工場收容人從110人到155人不等，空間狹窄，卻是收容人白天工作、用餐，花最多時間的地方；工場裡收容人緊挨著身軀，摺疊廠商配發分配的購物袋，稍一碰觸到鄰座、或是用餐時越線，隨時都可能出現口角衝突、甚至打人暴力事件。

全台各地監所硬體早年興建時並無床鋪，過去收容人都以打地鋪就寢，早期法規以每人0.7坪，後來上調至1坪，即使在法務部前部長邱太三任內推動1人1床政策，但在各地監所超收下，不僅1人1床政策仍未達標，舍房內擁擠狀況短期仍無法解決。

環境擁擠的高雄女監，收容人易生口角衝突，有舍房外張貼「把脾氣壓下去才是真本事」，道盡現況。矯正署發言人、副署長林明達表示，都會區監所比較有超收的情況發生，原則上每個月會加以檢視，對超收嚴重監所進行移監作業。