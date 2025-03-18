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11天2度跳窗咬傷機車騎士 比特犬遭沒入 飼主被罰20萬

記者邱書昱、李隆揆／台北18日電
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一隻比特犬在11天內兩度跳出車窗咬傷機車騎士，依動保法被沒入。(記者廖炳棋／翻攝)
一隻比特犬在11天內兩度跳出車窗咬傷機車騎士，依動保法被沒入。(記者廖炳棋／翻攝)

北市徐姓男子飼養的比特犬本月6日咬傷機車騎士，才隔11天，昨又跳出車窗咬傷人，飼主稱「窗戶不知道為什麼降下去」。北市動保處昨晚表示，飼主已無法妥善管理犬隻，犬隻兩度咬傷人，除依動保法裁處飼主共20萬元(台幣，下同，約6000美元)罰鍰，並沒入犬隻。

警方調查，60歲飼主徐男3月6日上午駕車載犬外出，經文山區萬美街二段一處路口停等紅燈時，比特犬疑打開後座車窗，跳出猛咬一旁停等紅燈的60歲黃姓機車騎士，黃男腿部撕裂傷，警方通報動保處，黃暫未提告。

徐男昨早同樣載犬外出，在大安區臥龍街一帶，比特犬再度跳窗咬人，43歲機車騎士右腿被咬傷。飼主供稱「窗戶不知道為什麼降下去」，接著愛犬跳下車咬人，他下車拉卻拉不開。

北市動保處技正華心惠表示，3月10日約談飼主，也已約談受傷民眾。動保處原以該民眾返回高雄手術清創為由，稱要釐清才能開罰，但昨晚確定開罰5萬元(約1500美元)；昨早比特犬2度咬傷人，動保處再以最高15萬元(約4500美元)裁罰。

華心惠說，比特犬第一次咬傷人後，已要求飼主提出管束計畫；第二次再咬傷人，動保處表示，昨再約談飼主，飼主稱有將犬隻綁在車上，但犬隻過於激動掙脫頸圈，才又跳窗傷人，因此認定飼主已無法妥善管理，將沒入犬隻。

先前傳出這名徐姓飼主「愛犬如愛子」，10日曾找上市議員陳情，請求動保處不要將愛犬沒入，華心惠說「沒有此事」。

據了解，這隻比特犬有去訓犬教室上課，但除飼主外，對徐男妻子仍具攻擊性，讓家人間有些不睦。如今比特犬遭沒入，飼主仍可透過訴願程序，帶回犬隻。

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