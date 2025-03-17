曾冒用護照出入境 炒股犯鍾文智潛逃 最高檢要查漏洞

連一鮑魚前負責人鍾文智發監前棄保潛逃，最高檢要求北檢全力緝捕，並查明法院於科技設備監控期滿後，為何未延長。(本報資料照片)

連一鮑魚前負責人鍾文智累計刑度30年5月定讞，發監前棄保 潛逃，重創司法威信。最高檢察署昨下令台北地檢署全力緝捕，查明法院於科技設備監控期滿後未延長原因，並要求台灣高等檢察署將鍾潛逃事實，提供法院作為定應執行刑參考，促請法官從重定刑。

最高檢函文北檢，全力緝捕鍾文智，通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部廢止及註銷護照 ，以防逍遙海外。最高檢表示，對照鍾有冒用他人護照逃避發監紀錄、二審已判處重刑及犯罪所得高達4億4132萬餘元(台幣，下同，約1339.7萬美元)等，法院相關裁定是否足以防逃，輿論有諸多質疑，已嚴重斲傷司法威信，請北檢儘速查明釐清，將調查結果陳報最高檢。

最高檢也函文高檢署，將鍾潛逃事實，提供法院作為定應執行刑裁定的裁量參考，促請法官從重定刑。最高檢呼籲鍾儘速到案，面對刑罰制裁，請台人勿涉犯刑法藏匿人犯罪，藏匿、隱避鍾的行蹤。

鍾炒作五檔台灣存託憑證（TDR）套利，最高法院本月12日依證券交易法、洗錢罪判決有罪確定，宣告刑合計30年5月，北檢同日啟動防逃機制，拘提無著發布通緝。

最高檢指出，鍾曾犯操縱TDR證券交易價格罪，2015年經法院判刑1年8月確定後，發監前逃亡被通緝，期間數度冒用他人護照出入境，2017年1月13日欲再度出境，被境管人員察覺有異緝獲，冒用護照等罪另經法院判刑4月確定。

鍾再犯同罪，2013年5月高院 判決有罪。三審期間高院令鍾佩戴電子手環，去年10月17日期滿後，高院未予延長，將原8000萬元保金提高至1億元，並搭配境管及向派出所報到等措施。