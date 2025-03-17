我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為攻台做準備？解放軍新型登陸駁船曝光

金秀賢爆劈腿？交往金賽綸也愛Wonder Girls的她

曾冒用護照出入境 炒股犯鍾文智潛逃 最高檢要查漏洞

記者蔣永佑／台北17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
連一鮑魚前負責人鍾文智發監前棄保潛逃，最高檢要求北檢全力緝捕，並查明法院於科技設備監控期滿後，為何未延長。(本報資料照片)
連一鮑魚前負責人鍾文智發監前棄保潛逃，最高檢要求北檢全力緝捕，並查明法院於科技設備監控期滿後，為何未延長。(本報資料照片)

連一鮑魚前負責人鍾文智累計刑度30年5月定讞，發監前棄保潛逃，重創司法威信。最高檢察署昨下令台北地檢署全力緝捕，查明法院於科技設備監控期滿後未延長原因，並要求台灣高等檢察署將鍾潛逃事實，提供法院作為定應執行刑參考，促請法官從重定刑。

最高檢函文北檢，全力緝捕鍾文智，通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部廢止及註銷護照，以防逍遙海外。最高檢表示，對照鍾有冒用他人護照逃避發監紀錄、二審已判處重刑及犯罪所得高達4億4132萬餘元(台幣，下同，約1339.7萬美元)等，法院相關裁定是否足以防逃，輿論有諸多質疑，已嚴重斲傷司法威信，請北檢儘速查明釐清，將調查結果陳報最高檢。

最高檢也函文高檢署，將鍾潛逃事實，提供法院作為定應執行刑裁定的裁量參考，促請法官從重定刑。最高檢呼籲鍾儘速到案，面對刑罰制裁，請台人勿涉犯刑法藏匿人犯罪，藏匿、隱避鍾的行蹤。

鍾炒作五檔台灣存託憑證（TDR）套利，最高法院本月12日依證券交易法、洗錢罪判決有罪確定，宣告刑合計30年5月，北檢同日啟動防逃機制，拘提無著發布通緝。

最高檢指出，鍾曾犯操縱TDR證券交易價格罪，2015年經法院判刑1年8月確定後，發監前逃亡被通緝，期間數度冒用他人護照出入境，2017年1月13日欲再度出境，被境管人員察覺有異緝獲，冒用護照等罪另經法院判刑4月確定。

鍾再犯同罪，2013年5月高院判決有罪。三審期間高院令鍾佩戴電子手環，去年10月17日期滿後，高院未予延長，將原8000萬元保金提高至1億元，並搭配境管及向派出所報到等措施。

護照 高院 棄保

上一則

黑白集／歡迎光臨「德」意志共和國

下一則

攜女逛街遭疑偷錢被警帶走 經查證鬧烏龍 母：人權何在

延伸閱讀

傅崐萁籲司法停止追殺 北檢再度強調辦案無立場

傅崐萁籲司法停止追殺 北檢再度強調辦案無立場
快申請 國內線5/7起使用Real ID

快申請 國內線5/7起使用Real ID
經文處便利華埠民眾首於中華公所辦領務

經文處便利華埠民眾首於中華公所辦領務
俄國在烏南、烏東占領區發護照 基輔抨擊非法企圖

俄國在烏南、烏東占領區發護照 基輔抨擊非法企圖

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
馬英九基金會邀請奧運金牌馬龍（前左二）在內的中國學生團訪台。圖為學生團到淡水滬尾礮臺觀光，前總統馬英九（前右二）也現身一同聆聽導覽人員解說。（記者林伯東／攝影）

訪台中生脫口「中國台北」涉違規 馬英九遭台移民署約談

2025-03-10 01:57
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄