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攜女逛街遭疑偷錢被警帶走 經查證鬧烏龍 母：人權何在

記者游振昇、陳宏睿／台中17日電
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台中市魏姓女子16日帶女兒逛街，遭店家指控行竊，警方查證後確定為烏龍。(記者陳宏睿／翻攝)
台中市魏姓女子16日帶女兒逛街，遭店家指控行竊，警方查證後確定為烏龍。(記者陳宏睿／翻攝)

台中市「誠品生活480」百貨林姓保全前天報案，指拍貼機疑遭一名女童偷竊零錢，警方到場帶回魏姓女子及其就讀國小兩名女兒，經查拍貼機未遭竊，廠商從遠端監視器發現女童可疑通報，林未查證便報案。魏指控警方未說明狀況就帶人回派出所，人權何在？

中市第六警分局表示，接獲誠品生活480報案，三名警員、兩名實務訓練生到場，詢問雙方事發經過，案發地點是公共場所，考量當事人名譽，請隨員警返回距現場10公尺的派出所等候，未用逮捕等強制力，處置無違反程序，但說明不足，將加強教育訓練；林未盡查證義務即報案，擅自留置母女，依誣告、妨害自由、妨害名譽罪偵辦。

誠品生活480表示，將會與保全公司及品牌廠商檢討改善處理程序，很抱歉造成顧客驚擾，會持續關懷慰問。

警方調查，誠品生活480的5樓兒童區拍貼機廠商，前天下午一時許從遠端監視器發現一名女童可疑，懷疑破壞拍貼機偷錢，通知誠品，保全林姓男子未赴拍貼機查證便報案，依監視器畫面巡視發現魏姓女子及其兩名女兒；六分局市政派出所員警到場檢視林提供畫面，將母女帶回市政所，後來派員前往檢視監視器確認未遭竊。

魏說，她帶分別就讀國小六、四年級的兩名女兒逛街，突然被五名警察攔住，詢問她身分證字號，接著說要帶母女到派出所，當時大女兒不在身邊，員警不讓她找大女兒，她堅持等大女兒前來，「警察押著我們三人坐電梯下樓」，沒有解釋原因，在旁報案者則說「你們竊盜」。

她說，拍貼機廠商致電派出所向她解釋，指從監控螢幕看到一名女童，一直按拍貼機螢幕又蹲下，以為女童破壞下方放錢設備；警方把母女安排在有兩個手銬的位置，沒提出竊盜證據，過了半小時，才轉帶到警察休息室，解釋是誤會，機器沒被破壞。

她說，小女兒有進去拍貼機，但沒偷竊，受驚嚇狂哭。魏昨寫信給台中市長盧秀燕，質疑警察執法有問題，人權何在？表示「這樣的陣仗造成我的孩子很大的陰影，她們以後害怕而不敢找警察求援怎麼辦？」

盧秀燕

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