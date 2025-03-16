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辯稱「沒張貼飲品限旅客用」女博士多次拿走飯店大廳茶包判刑

記者袁志豪／台南16日電
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蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)
蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)

蕭姓女博士多次走進酒店迎賓大廳，大量取用櫃台上茶包，櫃台人員勸阻茶包僅限消費客人使用，蕭女仍繼續順手牽羊；當蕭女再次取用17包茶包，酒店不再隱忍報警。她辯稱現場並沒有張貼飲品限住宿旅客使用，所以可任意取用；法院不予採信，依竊盜罪判處拘役20天。

判決書指出，自稱有博士學歷的蕭姓女子，去年3月28日上午9時許走進台南市東區某酒店台南會館，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就拿起酒店迎賓大廳櫃台提供客人使用的17包茶包，還沖泡其中1包飲用，隨後準備離去。

酒店蔡姓櫃台人員依蕭女已經多次勸阻，仍持續未在飯店消費就取用茶包，向警方報案；檢方偵訊時，蕭女矢口否認有何竊盜犯行，辯稱酒店分成房間內跟外面的茶包，外面的茶包是要招攬生意，外面的人可以取用，當天服務生還說多拿幾包，泡兩包最好喝。

蕭女聲稱，她有送折價券給服務生，也曾經介紹親友去住，酒店是惡意構陷她，她也要提告飯店造成她精神損失、心裡不舒服；蕭女律師則指出，從酒店員工證詞可知，茶包是無償提供給客人使用，不用在酒店消費也一樣。

蕭女律師表示，既然茶包是開放給所有進到酒店的人都可以使用，代表蕭女拿取沒有違反酒店的意思，不構成竊盜，她並沒有違反持有人的同意；且酒店如果不希望任何人都取用，可以標示非消費旅客不可使用，但酒店並沒有這樣標示。

法院審理時，蔡姓櫃台人員證稱，客人如果有入住，要使用公共場所的任何東西都可以；櫃台旁的飲水機所提供的茶包，正常人都會知道要有在店家消費，才可以使用這些東西，但確實並沒有特別標明限入住旅客才可以使用，不過也沒有註明「歡迎取用」。

許姓酒店女員工也證稱，每次蕭女走進酒店拿茶包，都是她遇到，她從來沒有跟蕭女說茶包可以自行取用；王姓女員工指出，蕭女已經拿很多次茶包，過去有很明確制止，但蕭女屢勸不聽，所以事發當天才會報警。

法院認定，酒店確實沒有張貼僅限住宿旅客才可以使用飲水機、茶包飲品的公告，但也沒有張貼歡迎民眾取用文字，飯店員工認知均是住宿旅客及員工才可以取用，非住宿旅客至少應先告知員工才可取用；之前蕭女取用茶包離去，酒店只是不予計較。

法院說明，依一般消費習慣，很多餐廳都有提供飲料、白飯吃到飽的優惠，店內也不會特別張貼僅限店內消費顧客使用文字；眾所周知，此項優惠應僅限到店內消費顧客享有，路人不得任意入內取用免費白飯、飲料等物品。

法院審酌，蕭女辯稱酒店內並沒有張貼飲品限住宿旅客使用，所以她可任意取用，顯無理由，不足採信；另蕭女雖提出診斷證明書表示患有精神疾病，但她在審理中對各項問題均應答自如，足認犯案時應處於意識清悉狀態，並無刑法第19條規定適用。

法院考量蕭女素行尚佳，但犯後否認犯行，辯稱遭到構陷，難認已知悔悟，且未與酒店達成和解獲得原宥；惟參酌酒店損失尚屬輕微，將蕭女依竊盜罪判處拘役20天。

蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳...
蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)

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