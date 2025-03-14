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炒作TDR判刑逾30年 「鮑魚大亨」鍾文智失聯遭通緝

台灣新聞組／台北14日電
連一鮑魚前負責人鍾文智失聯，檢方拘提無著，發布通緝。(本報資料照片)
連一鮑魚前負責人鍾文智失聯，檢方拘提無著，發布通緝。(本報資料照片)

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智，前天被最高法院依證券交易法、洗錢罪判刑，累計刑度30年5月定讞，卻傳失聯，檢方昨拘提無著發布通緝；他原配戴電子手環，去年10月17日期滿，台灣高等法院未續行科技監控，被質疑重演國寶集團總裁朱國榮潛逃事件。

台北地檢署指出，檢方前天下午4時許接獲鍾文智經最高法院判刑確定，立即啟動防逃機制，由承辦檢察官依法實施限制出境、出海等境管措施，確認依法院命令至居所轄區派出所報到情形尚無違常（最近一次應報到日期為3月10日） ，協請轄區警分局密切注蒐行蹤。

北檢表示，迄昨天中午，鍾仍未依法院命令遵期向轄區派出所報到，檢察官有相當理由認為有逃亡之虞，立即依刑事訴訟法簽發拘票，命警方逕行拘提，由於拘提無著，故認有逃亡或藏匿情形，昨下午6時依法發布通緝。

高院表示，合議庭審酌鍾科技設備監控期間屆滿前，定期赴警局報到情況正常，並有限制出境、出海處分，認為增加2000萬元台幣保證金（保證金共1億元），應足以有效降低棄保潛逃可能性，因此去年10月16日由鍾繳納2000萬元後，未延長科技設備監控期間，但仍繼續維持限制出境、出海及定期赴警局報到處分。

新加坡掛牌上市「大陸江蘇揚子江船業控股有限公司」在台發行存託憑證TDR，鍾2010年9月起利用人頭炒作，犯證交法操縱證券交易罪，另犯兩個洗錢罪，被判刑8月至9年10月確定；他操縱歐聖、超級、明輝、特藝四檔TDR部分，因起訴後繫屬法院超過8年，最高法院適用刑事妥訴審判法規定減刑，各改判3年3月到4年7月徒刑，累計30年5月徒刑。

鍾2023年10月18日被高院認為曾棄保潛逃遭通緝，甚至二度冒用他人護照前往柬埔寨，裁定施以電子腳環科技設備監控，鍾認為讓他乾癬症加劇，聲請改用電子手環獲准，電子監控期限至2024年10月17日止。

據了解，高院於監控期限屆滿前詢問，最高法院回覆「請依法審酌」，高院認為鍾報到狀況正常，決定命加保而不延長監控。

高院 棄保 新加坡

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