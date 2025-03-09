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董座砍死技術長 台南也有棍戳員工眼口推橋下亡...獲交保

記者袁志豪／台南9日電
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雲云科技公司董事長曾志新刺殺公司梁姓技術長後自殘，震驚社會；2021年時任副總統的賴清德（右二），參觀雲云科技公司，由公司董事長曾志欣（右一）率團隊接待。（圖／取自總統府網站）
雲云科技公司董事長曾志新刺殺公司梁姓技術長後自殘，震驚社會；2021年時任副總統的賴清德（右二），參觀雲云科技公司，由公司董事長曾志欣（右一）率團隊接待。（圖／取自總統府網站）

雲云科技公司董事長曾志新刺殺公司梁姓技術長後自殘，震驚社會；台南市去年2月也發生養雞場老闆林奕銘持木棍戳入謝姓員工眼睛還插入口內，推落橋下死亡，法院依殺人罪判刑13年。近日林聲請停止羈押，法院裁准他以30萬元(台幣，下同，約9.1萬美元)交保，並限制住居、出境。

曾志新前天開會時，拿出預藏30公分長刀具，朝梁技術長後頸及身體連刺多刀，隨後自殘，梁送醫不治，曾志新經治療後無大礙，轉加護病房觀察；警方懷疑犯案動機是技術長離職前發表長文，指自己受到羞辱與職場霸凌，董事長要他刪文未獲積極回應才痛下毒手。

去年2月，台南市左鎮區養雞場老闆林奕銘與謝姓前員工有薪資糾紛，謝二度至雞場外燃放鞭炮，林聽聞聲響，持木棍衝出毆打謝，將謝推倒；林先用木棍戳謝的眼睛，再插入口內旋轉，謝身受重傷，林將人拖至頂店橋，從紐澤西護欄旁缺口將其推落高5公尺多橋下。

謝因頭頸部外傷、顱底右眼眶骨及甲狀軟骨骨折、鼻根至下巴及左右臉頰皮膚缺損而死亡；國民法官法庭認定，林下手力道猛烈，斷絕謝生存的機會，更令其曝屍荒野，手段殘忍，且否認部分犯行，沒有對被害家屬表示歉意，雙方未和解，去年12月將林判刑13年。

台南地院裁定將林奕銘收押至今年1月，他向法院提出聲請具保停止羈押；法院審酌犯罪情節、第一審訴訟程序如期終結，權衡國家司法權對犯罪追訴遂行公益、羈押對被告人身自由限制等，裁准他以30萬元交保，並限制住居，限制出境、出海8月。

義大大昌醫院醫師葉人豪昨天在臉書粉絲專頁指出，心理學研究顯示，領導者因角色轉換，同理心往往降低，甚至產生一種「孤獨感」，認為沒人能理解自己的壓力。當下屬逐漸離開時，他可能不會反省自身，反而視他們為「背叛者」，最終在情緒崩潰瞬間做出無可挽回的決定。

葉人豪表示，領導者也必須求助，有健康的身心，才有團隊的成績；失控的董事長毀了一條人命，也毀掉自己的生活和公司。如果時間可以倒流，他應該有許多機會避免走到這一步；了解極限，不獨攬不甩鍋，積極及時向外求助，是領導者的必修課。

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