我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

捲入王大陸案 北市刑大傳洩密 代理偵查隊長拔官

台灣新聞組／台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市刑大副大隊長郭建成，說明劉姓隊長洩露個資遭搜索一事。（記者廖炳棋/攝影）
台北市刑大副大隊長郭建成，說明劉姓隊長洩露個資遭搜索一事。（記者廖炳棋/攝影）

新北地檢署偵辦藝人王大陸涉教唆毆打Uber司機案件，意外查出台北市刑警大隊偵三隊代理隊長劉居榮，疑「誤傳」幫王大陸閃兵的陳姓男子個資給王的友人游翔閔；檢警昨搜索約談劉，依洩密罪偵辦。劉原本今天真除隊長，昨被火速拔官，調市警局警務正。

檢方另以證人身分約談邱姓、林姓兩名刑大員警，但昨晚複訊後改列被告，以公文書登載不實罪嫌命各以5萬元和10萬元交保。

據了解，王大陸為閃躲當兵，透過管道找到陳姓男子安排，陳今年1月因毒品罪遭通緝落網，送往看守所；王大陸聯繫不到陳，以為自己被騙，透過游翔閔找熟識的劉居榮報案。

2月13日下午王大陸在游陪同下到市刑大製作筆錄，王提供陳男即時通訊帳號及大頭貼相片，聲稱被騙走360萬元，但未說是因逃避兵役。

劉從警方系統調出陳的相片與個資，當場由王指認，稱要以LINE傳給林姓隊員印資料，不慎誤傳給游翔閔。

劉稱當時未發現，4日王大陸涉教唆黑道毆打司機案爆發，游翔閔被羈押，檢視自己與游對話才發現誤傳，向大隊長報告，並向新北檢自檢；檢方昨天搜索約談。

劉過去屢破大案，曾獲國家警光獎個人組查緝毒品類第一名，也是在四日被市警局發布今天真除隊長。

另涉嫌找三名男子逞凶的四海幫海巨堂主陳子俊，4日當天深夜前往花東躲藏。警方監控陳男住處及媽媽住家，昨天下午發現陳子俊懷孕即將臨盆女友出門，一路跟監至新北市永和區福和路一間咖啡廳，果真見陳子俊現身，拘提到案。

王大陸 LINE

上一則

台預拌水泥龍頭爆內線交易 2任董座遭搜索約談

下一則

竹聯幫故幫主黃少岑告別式 政商雲集 警出重兵約制

延伸閱讀

曾勸兒生活要檢點 王大陸父親揭：狠勁是美國軍校訓練

曾勸兒生活要檢點 王大陸父親揭：狠勁是美國軍校訓練
王大陸教唆打人案 幕後幫派大哥今落網 拒夜間偵訊

王大陸教唆打人案 幕後幫派大哥今落網 拒夜間偵訊
北市刑大隊長捲王大陸案 誤傳個資洩閃兵集團主嫌資料

北市刑大隊長捲王大陸案 誤傳個資洩閃兵集團主嫌資料
王大陸出包最倒霉是他 6作品都踩雷下架 出道12年又歸零

王大陸出包最倒霉是他 6作品都踩雷下架 出道12年又歸零

熱門新聞

曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)

台前主播赴美當護理師 年薪是台灣醫界的4倍

2025-02-28 19:10
犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
曾任中華民國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任美國中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。(本報資料照片)

向美告密終結台灣核武夢 張憲義：不後悔、沒背叛自己

2025-03-03 01:27

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標