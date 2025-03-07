捲入王大陸案 北市刑大傳洩密 代理偵查隊長拔官

台北市刑大副大隊長郭建成，說明劉姓隊長洩露個資遭搜索一事。（記者廖炳棋/攝影）

新北地檢署偵辦藝人王大陸 涉教唆毆打Uber司機案件，意外查出台北市刑警大隊偵三隊代理隊長劉居榮，疑「誤傳」幫王大陸閃兵的陳姓男子個資給王的友人游翔閔；檢警昨搜索約談劉，依洩密罪偵辦。劉原本今天真除隊長，昨被火速拔官，調市警局警務正。

檢方另以證人身分約談邱姓、林姓兩名刑大員警，但昨晚複訊後改列被告，以公文書登載不實罪嫌命各以5萬元和10萬元交保。

據了解，王大陸為閃躲當兵，透過管道找到陳姓男子安排，陳今年1月因毒品罪遭通緝落網，送往看守所；王大陸聯繫不到陳，以為自己被騙，透過游翔閔找熟識的劉居榮報案。

2月13日下午王大陸在游陪同下到市刑大製作筆錄，王提供陳男即時通訊帳號及大頭貼相片，聲稱被騙走360萬元，但未說是因逃避兵役。

劉從警方系統調出陳的相片與個資，當場由王指認，稱要以LINE 傳給林姓隊員印資料，不慎誤傳給游翔閔。

劉稱當時未發現，4日王大陸涉教唆黑道毆打司機案爆發，游翔閔被羈押，檢視自己與游對話才發現誤傳，向大隊長報告，並向新北檢自檢；檢方昨天搜索約談。

劉過去屢破大案，曾獲國家警光獎個人組查緝毒品類第一名，也是在四日被市警局發布今天真除隊長。

另涉嫌找三名男子逞凶的四海幫海巨堂主陳子俊，4日當天深夜前往花東躲藏。警方監控陳男住處及媽媽住家，昨天下午發現陳子俊懷孕即將臨盆女友出門，一路跟監至新北市永和區福和路一間咖啡廳，果真見陳子俊現身，拘提到案。