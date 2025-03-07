我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

竹聯幫故幫主黃少岑告別式 政商雲集 警出重兵約制

記者廖炳棋／台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
竹聯幫故幫主黃少岑舉行告別式，近2000人參加，警方出動400名警力約制，並逐一過濾參加者身分。(記者潘俊宏／攝影)
竹聯幫故幫主黃少岑舉行告別式，近2000人參加，警方出動400名警力約制，並逐一過濾參加者身分。(記者潘俊宏／攝影)

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑昨天上午舉行告別式，國內政治人物及海內外幫派、民間企業組織，近2000人到場送別；台北市警方出動超過400名警力，現場盤查1800多人，強力約制幫派堂口行為。

治喪委員會主委是民進黨立法院黨團總召柯建銘，同時擔任主祭官，名列治喪委員會榮譽主委的王金平並未到場，另外藍營政治人物李乾龍、李德維，前立委鄭麗文、媒體人璩美鳳，潤泰企業集團總裁尹衍樑、聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有，昨也到場致意。

竹聯幫勢力龐大，堂口分布海內外，各幫派組織也派人到場相送，除國內四海幫副幫主張國駿、北聯幫主吳家康、松聯幫主彭世琦、天道盟副盟主劉政宗、太陽聯盟副盟主洪瑞宏，日本、南韓、美國、柬埔寨、香港澳門等海外幫會及民間組織，也都組團到台參加。

台北市警察長局李西河親自坐鎮，現場部署大安警分局、刑事警察大隊、保安警察大隊共超過400名警力，出動特勤中隊持長槍戒備，除約制現場不得出現幫派象徵與標誌，要求司儀不得報出幫派名號，告別式會場出入口及制高點也架設攝影機人臉辨識系統全面監控過濾，同時報請台北地檢署檢察官指揮。

警方在場盤查1800多人，其中205人有幫派註記背景，另外查獲分涉犯毒品、詐欺、組織犯罪的三名通緝犯，昨天現場也有兩名未成年少年到場，被警方帶回。

澳門 香港 王金平

上一則

捲入王大陸案 北市刑大傳洩密 代理偵查隊長拔官

下一則

台北101遭雷擊 震撼畫面外媒也報導

延伸閱讀

王大陸教唆打人案 幕後幫派大哥今落網 拒夜間偵訊

王大陸教唆打人案 幕後幫派大哥今落網 拒夜間偵訊
15歲男遭幫派刺死 只因穿紅衣 主嫌僅13歲

15歲男遭幫派刺死 只因穿紅衣 主嫌僅13歲
涉嫌槍擊5案4命 費城16歲饒舌歌手被控罪

涉嫌槍擊5案4命 費城16歲饒舌歌手被控罪
紐約市議會討論廢除幫派資料庫 警方強烈反對

紐約市議會討論廢除幫派資料庫 警方強烈反對

熱門新聞

曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)

台前主播赴美當護理師 年薪是台灣醫界的4倍

2025-02-28 19:10
犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
曾任中華民國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任美國中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。(本報資料照片)

向美告密終結台灣核武夢 張憲義：不後悔、沒背叛自己

2025-03-03 01:27

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標