核三施工釀火警未即時通報 濃煙嚇壞民眾 台電：不影響核安

位於屏東縣恆春鎮的第三核能發電廠發生火警，廠區冒出大量濃煙，引起居民議論。(圖／民眾提供)

屏東縣恆春鎮第三核能發電廠昨天上午火警，大量濃煙嚇壞周邊民眾，所幸火勢很快撲滅，並未釀災；台電表示，拆除廢棄空壓機廠房冷卻水塔時，切割水塔引起火星 導致火警，無人員受傷，對發電與核能安全也沒影響，請國人安心。

核安會表示，核三廠兩組機組正常運轉，安全不受影響，也無輻射疑慮，已要求台電公司查明火災原因、採取改善措施，核安會將密切追蹤台電後續處理情形。

不過，核三廠未在第一時間通報屏東縣政府，違反「屏東縣特定場所各類事件通報機制自治條例」規定，縣府擬處以最高額度的10萬元台幣罰鍰，告誡未來應該謹慎以對，並於第一時間通知主管機關。

這場火警發生在昨天上午11時23分，廠內消防隊馳赴，12分鐘後撲滅，支援的屏東縣消防局11時50分回報火勢完全熄滅。

雖然火勢不大，但大量濃煙讓附近民眾十分驚嚇，擔心發生核能意外。一名住後壁湖的鎮民說「真的很嚇人」，看到大量黑煙竄上天際，讓人憂心發生嚴重意外，當時還嘀咕著「核三廠馬上就要除役了，千萬別發生什麼事啊」，所幸火勢迅速控制。

台電指出，工人在空壓機廠房外圍進行廢棄冷卻水塔管路切割工作，切割過程中產生火星，因風勢較大，火星不慎吹飄至冷卻水塔造成火警，因冷卻水塔材質為塑膠，燃燒後產生大量煙霧。

台電說，空壓機的廠房與目前運轉中的二號機距離約50公尺，火勢並未影響二號機，仍維持正常發電，亦無輻射外洩疑慮，發電及核能安全都未受影響。

核三廠表示，該廠房設備已停用，正依照程序拆除，工作前完成申請手續，並與檢驗員與工安巡查員做好防火與監火準備，沒想到落山風太強而吹散火星，現場人員一發現起火立即滅火，但風勢加劇火勢，才緊急通知電廠消防隊滅火，所幸未釀災害。