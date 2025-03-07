我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

核三施工釀火警未即時通報 濃煙嚇壞民眾 台電：不影響核安

台灣新聞組／台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於屏東縣恆春鎮的第三核能發電廠發生火警，廠區冒出大量濃煙，引起居民議論。(圖／民眾提供)
位於屏東縣恆春鎮的第三核能發電廠發生火警，廠區冒出大量濃煙，引起居民議論。(圖／民眾提供)

屏東縣恆春鎮第三核能發電廠昨天上午火警，大量濃煙嚇壞周邊民眾，所幸火勢很快撲滅，並未釀災；台電表示，拆除廢棄空壓機廠房冷卻水塔時，切割水塔引起火星導致火警，無人員受傷，對發電與核能安全也沒影響，請國人安心。

核安會表示，核三廠兩組機組正常運轉，安全不受影響，也無輻射疑慮，已要求台電公司查明火災原因、採取改善措施，核安會將密切追蹤台電後續處理情形。

不過，核三廠未在第一時間通報屏東縣政府，違反「屏東縣特定場所各類事件通報機制自治條例」規定，縣府擬處以最高額度的10萬元台幣罰鍰，告誡未來應該謹慎以對，並於第一時間通知主管機關。

這場火警發生在昨天上午11時23分，廠內消防隊馳赴，12分鐘後撲滅，支援的屏東縣消防局11時50分回報火勢完全熄滅。

雖然火勢不大，但大量濃煙讓附近民眾十分驚嚇，擔心發生核能意外。一名住後壁湖的鎮民說「真的很嚇人」，看到大量黑煙竄上天際，讓人憂心發生嚴重意外，當時還嘀咕著「核三廠馬上就要除役了，千萬別發生什麼事啊」，所幸火勢迅速控制。

台電指出，工人在空壓機廠房外圍進行廢棄冷卻水塔管路切割工作，切割過程中產生火星，因風勢較大，火星不慎吹飄至冷卻水塔造成火警，因冷卻水塔材質為塑膠，燃燒後產生大量煙霧。

台電說，空壓機的廠房與目前運轉中的二號機距離約50公尺，火勢並未影響二號機，仍維持正常發電，亦無輻射外洩疑慮，發電及核能安全都未受影響。

核三廠表示，該廠房設備已停用，正依照程序拆除，工作前完成申請手續，並與檢驗員與工安巡查員做好防火與監火準備，沒想到落山風太強而吹散火星，現場人員一發現起火立即滅火，但風勢加劇火勢，才緊急通知電廠消防隊滅火，所幸未釀災害。

火星

上一則

當92天交長…李孟諺去年婚外情請辭 回鍋政院任有薪顧問

下一則

精舍案毆打、逼磕頭…李威轉汙點證人供出恐怖批鬥3小時

延伸閱讀

新聞評論／台電月虧百億 總統府卻在關燈省幾萬元電費

新聞評論／台電月虧百億 總統府卻在關燈省幾萬元電費
黑白集/能源政策失當 台電一虧損就急著找「背鍋俠」

黑白集/能源政策失當 台電一虧損就急著找「背鍋俠」
「祝融號」揭密：火星曾宜居 中低緯度一度有海洋

「祝融號」揭密：火星曾宜居 中低緯度一度有海洋
批四接環評違法 環團狀告台電

批四接環評違法 環團狀告台電

熱門新聞

曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)

台前主播赴美當護理師 年薪是台灣醫界的4倍

2025-02-28 19:10
犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
曾任中華民國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任美國中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。(本報資料照片)

向美告密終結台灣核武夢 張憲義：不後悔、沒背叛自己

2025-03-03 01:27

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標