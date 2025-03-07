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台預拌水泥龍頭爆內線交易 2任董座遭搜索約談

記者張宏業、蕭雅娟／台北7日電
國產建材實業前董座林孝信涉內線交易遭檢調約談。（記者侯永全／攝影）
國產建材實業前董座林孝信涉內線交易遭檢調約談。（記者侯永全／攝影）

台灣預拌水泥龍頭國產建材實業，去年處分子公司位於台南市土地及建築物，前後任董座林孝信父子與國賓影城董事長張中周，涉在重大訊息公告前買進股票內線交易，調查局昨搜索約談林等六人，移送台北地檢署偵訊。

同案約談包括林孝信次子、中興保全科技董座林建涵，及中保科技副總劉芸芳、國賓影城財務長柯玫華、德美不動產估價師王冠棠等人；檢方昨夜複訊，柯玫華以30萬元（台幣，下同，約9100美元）交保，張中周請回。

據調查，國產建材為了活化資產及充實營運資金，董事會於去年決議處分位於台南市東區東光段83地號土地及地上建築物，該資產由子公司欣睿信資產開發所持有，授權董事長以總價不低於15億元出售，並辦理相關事宜。該土地當時租給國賓影城使用。

由於不動產鑑價師估算該土地出售市值會增加，林孝信與張中周兩派人馬在國產建材去年1月31日公告重訊前，分別提前進場敲單。林孝信家族因未出售持股，擬制性獲利200餘萬元，張中周部分出脫獲利了結，不法所得20餘萬元。

國產建材2022年就爆發過內線交易，該公司2019年代孫公司公告處分中國水泥廠，林孝信父子同樣利用掌握利多消息，趁重訊發布前進場買股，北檢依違反證交法命林孝信300萬元交保、林建涵50萬元交保、國賓影城創辦人張明吉50萬元交保、張中周10萬元交保。

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