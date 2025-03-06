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汪小菲開庭遞北京醫院證明請假 檢察官祝早日康復：下次請用台灣

記者王聖藜／即時報導
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汪小菲與大S。(聯合報系資料照片)
汪小菲與大S。(聯合報系資料照片)

已故藝人大S前夫汪小菲在微博公布2人離婚協議書，洩露大S銀行帳戶、地址，依個資法起訴。台北地院今(7)傳喚汪、大S的告訴代理人林明彣出庭，汪小菲請律師遞北京醫院的診斷證明請假，檢察官說，希望汪下次用台灣的證明「祝他早日康復」。

汪小菲委任律師許英傑、張聰耀、黃國益辯護，當庭拿北京善方醫院的診斷證明請假，許英傑說，他昨天才知道汪身體不適，經向法院陳報，法官請律師出庭陳述。

許英傑說，汪小菲因照顧家人的關係經常往返北京、台北，如果來台灣的話，通常會在每周四、周五，因往返頻率高，不會延遲庭審太多，應該下個月就可以出庭。

公訴檢察官楊淑芬表示，關於汪小菲的請假證明，她表示尊重，希望被告能遵期出庭，如果真的因病無法出庭「也希望用的是台灣的醫院的診斷證明」，她表示，依北京善方醫院的記載，汪患的是急性咽喉炎「看起來就像一般的感冒」，祝汪早日康復。

法官鄧鈞豪表示，依入出境紀錄，汪小菲今年2月密集入境台灣，本月2日出境後，即未再入境，出境距今只有5天，不過，法院是在2月時寄傳票給汪的，希望就算請病假，也要是會影響出庭受審的病才好准假。

法官要求律師下周二以前再具狀陳報汪小菲在台的居住所地址，以利未來再寄傳票通知，擇日開庭。

汪小菲2024年3月19日出庭時，曾表示沒有要公布大S銀行帳戶的意圖，是2022年12月3日因大S在社群媒體先公布他的財務往來，還捏造房子貸款不是他付的才反應，汪還說，與大S相處10年付出台幣3億多元卻被誣告，沒有動機及目的侵犯大S的權益。

汪小菲與大S於2021年離婚，多次在微博互嗆，大S稱房子是她買的並秀出帳戶明細，2022年12月3日汪小菲為了解釋房產爭議，在微博反擊。

台北地檢署偵查指出，汪小菲在網上貼出與大S的離婚協議書時，未遮掩協議書上的相關個資，致大S的住址、銀行帳號等個資外洩，網友發現後傳述，大S於是對汪小菲提告，汪小菲涉犯違反個資法罪嫌。

汪小菲 大S

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