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台北精舍命案13人遭訴 王蘊、李威夫婦傷害致死罪起訴

台灣新聞組／台北6日電
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台北市精舍命案疑雲，藝人李威改列被告，轉為汙點證人。(記者蘇健忠／攝影)
台北市精舍命案疑雲，藝人李威改列被告，轉為汙點證人。(記者蘇健忠／攝影)

台北市精舍命案疑雲，台北地檢署今偵結，依傷害致死等罪嫌起訴上師王薀（本名王江鎮）等13人；其中藝人李威事後涉聽王薀指示教導如何應對檢警，與其他信徒打電話給兩、三百名律師詢問，李威列被告後轉為汙點證人，涉幫助傷害致死罪嫌起訴。

起訴指出，台北市精舍信徒蔡女死亡，李威聽從王薀指示，召開網路會議，與信徒呂女教導女住持吳慧珠、信徒李淵源與姜芃妤3人，如何應對檢警詢問，李威、李威妻子簡女、黃文琪、呂女又聽從王薀指示，打給兩、三百位律師詢問本案問題，李威也教信徒如何回答死者家屬的提問。

李威、李威妻子簡女、黃文琪、李宸宇等4人，涉幫助傷害致死、幫助強制等罪起訴，其中李威轉為汙點證人，供出去年7月23日「水月草堂」內與案件重要事項，其他正犯或共犯的犯罪事證，建請依證人保護法規定予以減輕或免除其刑。

這起精舍命案發生於去年7月24日颱風天，王薀不滿蔡女帳目不清，命游秀鈴、幹子昀、梁碧茵等3女護法以拍打及跪拜等方式處罰蔡女，蔡女疑因體力不支，且在長時間跪拜下不堪負荷而倒地身亡，住持與信徒合力在颱風天將蔡女運回精舍並報警。法醫相驗發現，死者全身多處瘀傷，確認是橫紋肌溶解導致死亡。

專案小組調查，蔡女銀行帳戶100多萬，遭姜女提領一空等，去年拘提「推車運屍組」女住持吳慧珠、李淵源、姜芃妤等３人，且搜索精舍、餐廳，直至今年羈押期滿改為交保。

據了解，命案發生後，李威夫妻等精舍信供稱，王薀是精舍的上師身分，上師所言，弟子、信徒須聽命，假使有不妥仍也應該要去執行，擔憂不聽話可能會有業報，因此才會希望隱匿王薀身分。

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