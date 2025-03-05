我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

台灣去年詐騙金額飆5.7倍 卓榮泰：努力不及國人要求

記者屈彥辰、蕭雅娟／台北5日電
行政院長卓榮泰（右）、外交部長林佳龍（左）4日在立法院備詢。(記者季相儒／攝影)
行政院長卓榮泰（右）、外交部長林佳龍（左）4日在立法院備詢。(記者季相儒／攝影)

台灣因詐騙導致財損金額每年成長，國民黨立委柯志恩昨質詢詐騙問題表示，去年台灣民眾被詐騙金額是前年的5.7倍；行政院長卓榮泰答詢時坦言政府的努力還遠不及國人要求，每天都在精進，但打詐不打會更多。

柯志恩說，2023年詐騙財損金額約88億元(台幣，下同，約2.6億美元)，2024年飆升至502億元(約15.3億美元)，平均一天336件詐騙。卓榮泰表示，他承認打詐這件事台人很關心，政府的努力還遠不及台人要求，每天都在精進。

卓榮泰表示，至於數字有這麼大的變化，是因為去年9月開始改變統計數字。例如一個行為人犯10件詐騙案，以前可能只算1件，現在是10件；他強調打詐不是愈打愈多，而是不打會更多，今年春節後各項數字都在下降。

投資詐騙橫行，台北地檢署去年12月起執行「斬金行動」，日前執行第四波，再聲押禁見10人獲准，全案迄今已羈押52人，報案被害人5584人，遭詐騙金額初估高達170億餘元。由於還有許多民眾可能不知受騙，檢方呼籲尚未報案的被害人盡速出面指認，可就近向警察機關報案。

檢警調查，詐騙集團成員架設「假投資網站或應用程式」，涉佯裝投資公司人員在網路刊登投資廣告，待被害人上當投資，用「養、套、殺」」方式，由假出金詐團「出金手」，小額匯款至被害人帳戶，營造投資獲利「假象」，被害人誤信投資網站為正當投資管道，嘗到甜頭深信不疑，持續並投入大量資金而受騙。

北檢「預警中心」為偵辦假出金的詐欺水房，主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊指揮新北市刑事警察大隊偵辦，去年底至今年1月10日分3波執行，到案犯嫌57人，經法院裁定羈押42人。

檢警近日持續追上游水房，今年2月24日執行第四波斬金行動，搜索21處所，執行到案16人，法院裁定羈押禁見10人獲准。統計斬金行動專案目前到案73 人，其中52人羈押禁見，詐團成員假出金匯款給被害人8億7951萬餘元，目前已報案的被害人5584名，總計遭詐騙金額推估約170億餘元。

投資 卓榮泰 詐騙集團

上一則

廣大興「洪大姊」與丈夫收回扣360萬 判12年定讞

下一則

太陽花女神劉喬安疑申請「政治庇護」 拖延遣返回台

延伸閱讀

新聞眼／誰惡罷？綠19比0罷免一階完封藍 賴好意思進場？

新聞眼／誰惡罷？綠19比0罷免一階完封藍 賴好意思進場？
總預算、財劃法 政院拍板將提覆議

總預算、財劃法 政院拍板將提覆議
藍稱覆議案必敗 批政院為幫大罷免加溫

藍稱覆議案必敗 批政院為幫大罷免加溫
才剛喊團結…卓榮泰施政報告為預算開嗆 在野批：該下台

才剛喊團結…卓榮泰施政報告為預算開嗆 在野批：該下台

熱門新聞

犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
長榮航空25日宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。本報資料照

長榮航空3/1起機上禁用行動電源 華航建議不使用

2025-02-25 11:52
前金管會副主委鄭貞茂(左)、前駐菲代表徐佩勇(右)。(本報資料照片)

台政壇鹹濕？前金管會官員婚外情互傳下體照 駐菲前代表襲胸女祕書

2025-02-26 20:33
薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)

台前主播赴美當護理師 年薪是台灣醫界的4倍

2025-02-28 19:10

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價