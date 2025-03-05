台灣去年詐騙金額飆5.7倍 卓榮泰：努力不及國人要求

行政院長卓榮泰（右）、外交部長林佳龍（左）4日在立法院備詢。(記者季相儒／攝影)

台灣因詐騙導致財損金額每年成長，國民黨立委柯志恩昨質詢詐騙問題表示，去年台灣民眾被詐騙金額是前年的5.7倍；行政院長卓榮泰 答詢時坦言政府的努力還遠不及國人要求，每天都在精進，但打詐不打會更多。

柯志恩說，2023年詐騙財損金額約88億元(台幣，下同，約2.6億美元)，2024年飆升至502億元(約15.3億美元)，平均一天336件詐騙。卓榮泰表示，他承認打詐這件事台人很關心，政府的努力還遠不及台人要求，每天都在精進。

卓榮泰表示，至於數字有這麼大的變化，是因為去年9月開始改變統計數字。例如一個行為人犯10件詐騙案，以前可能只算1件，現在是10件；他強調打詐不是愈打愈多，而是不打會更多，今年春節後各項數字都在下降。

假投資 詐騙橫行，台北地檢署去年12月起執行「斬金行動」，日前執行第四波，再聲押禁見10人獲准，全案迄今已羈押52人，報案被害人5584人，遭詐騙金額初估高達170億餘元。由於還有許多民眾可能不知受騙，檢方呼籲尚未報案的被害人盡速出面指認，可就近向警察機關報案。

檢警調查，詐騙集團 成員架設「假投資網站或應用程式」，涉佯裝投資公司人員在網路刊登投資廣告，待被害人上當投資，用「養、套、殺」」方式，由假出金詐團「出金手」，小額匯款至被害人帳戶，營造投資獲利「假象」，被害人誤信投資網站為正當投資管道，嘗到甜頭深信不疑，持續並投入大量資金而受騙。

北檢「預警中心」為偵辦假出金的詐欺水房，主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊指揮新北市刑事警察大隊偵辦，去年底至今年1月10日分3波執行，到案犯嫌57人，經法院裁定羈押42人。

檢警近日持續追上游水房，今年2月24日執行第四波斬金行動，搜索21處所，執行到案16人，法院裁定羈押禁見10人獲准。統計斬金行動專案目前到案73 人，其中52人羈押禁見，詐團成員假出金匯款給被害人8億7951萬餘元，目前已報案的被害人5584名，總計遭詐騙金額推估約170億餘元。