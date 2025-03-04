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彭佳嶼海上火燒船5傷 台船長失蹤 兩岸、日艦艇持續搜救中

記者邱瑞杰／基隆4日電
新北市「三協順26號」漁船2日晚在彭佳嶼海域作業發生火燒船，五名獲救印尼籍漁工回到基隆大武崙漁港，傷者被抬上擔架送上救護車。(記者葉信菉／攝影)
新北市「三協順26號」漁船2日晚在彭佳嶼海域作業發生火燒船，五名獲救印尼籍漁工回到基隆大武崙漁港，傷者被抬上擔架送上救護車。(記者葉信菉／攝影)

新北市三協順26號漁船前晚在彭佳嶼海域作業火燒船，五名漁工被友船救起，昨晚載回基隆大武崙漁港後送醫，但台籍船長簡至呈和以及一名印尼漁工失蹤，海巡艦艇和中國大陸、日方的公務艇持續搜救中。

五名漁工是被基隆籍順吉168號漁船救起，昨晚回到基隆，簡父在港邊焦急詢問船長張育維海上發生什麼事，聽完後哀痛哭喊「一個兒子沒有了」；張也不斷拭淚，說要向簡父說對不起，因為他們相約一起出海作業，卻沒能安全一起回來。

海巡署前晚6時許接獲順吉168號通報，指三協順26號起火，地點在彭佳嶼東北方約90浬、距基隆港約120浬。

海巡艦艇昨天凌晨1時左右趕到現場加入搜救，張育維和船員因長時間被聚魚燈照射，感到不適，且獲救漁工有燒燙傷，兩人較嚴重，先行送回港就醫。

張育維說，前晚聽到簡至呈用無線線呼叫「爆炸、起火了」，當時兩船相距約8浬，他為了救人直接砍斷錨繩趕過去，半路就看到火光很大，約40分鐘趕到在附近繞行，當時天黑、下雨、浪大，看到五名漁工一起抓著救生圈，先救上船。

張育維說，他詢問漁工簡至呈有沒有受傷，漁工說沒有；他把船上聚魚燈全打開尋找，但在附近海面都沒看到簡至呈。

順吉168號漁船昨晚7時許駛進大武崙漁港，五名漁工還能自行下船，上岸後由救護車送往基隆長庚醫院治療，海巡隊人員將製作筆錄，調查案發經過。

張育維父親張文村昨也到港邊等待，他對回程途中海巡艇一度要求登船檢查大表不滿，認為漁船上有病人，急著進港，況且海巡艇一百噸，漁船不到50噸，海象又不好，結果兩船還曾發生碰撞，造成漁船受損，質疑為什麼不等進港再查問。

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