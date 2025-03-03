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挖走研發團隊另創公司 Gogoro前馬達大師 涉竊密判緩刑

記者蔣永佑／新北3日電
Gogoro母公司睿能創意前動力系統資深協理林松慶，與人力資源部前協理涂志傑涉挖走研發團隊另創湛積，竊取睿能尚未公開的電動機車商業機密。新北地方法院判林、涂6月徒刑，均緩刑2年。（本報資料照片）
Gogoro母公司睿能創意前動力系統資深協理林松慶，與人力資源部前協理涂志傑涉挖走研發團隊另創湛積，竊取睿能尚未公開的電動機車商業機密。新北地方法院判林、涂6月徒刑，均緩刑2年。（本報資料照片）

Gogoro母公司睿能創意前動力系統資深協理林松慶，與人力資源部前協理涂志傑涉挖走研發團隊另創湛積，竊取睿能尚未公開的電動機車商業機密。雙方事後和解，新北地方法院依境外使用侵害營業秘密及背信罪判林、涂6月徒刑，其餘工程人員判拘役20日；均緩刑2年。

林松慶與睿能前董事長陸學森共同打造Gogoro，也是睿能動力系統部門最高主管，是Gogoro認證的「首席馬達大師」。林當年率隊出走，外界形容是「戰友變敵人」，事後被發現有傳統機車大廠三陽資金挹注，轟動業界。

Gogoro生產電動機車曾居全球市場領先地位，2018至2020年間年營業收入近百億元，關鍵技術就是林松慶領頭的動力系統部門，獨家研發的「水冷永磁同步馬達」。

2018年林松慶與陸學森意見開始相左，林建議睿能專心供應換電系統，車體部分讓其他車廠研發，陸堅持賣電池、動力、車架整套平台，與宏佳騰、ＰＧＯ等車廠打造PBGN（Power by Gogoro Network）聯盟，林認為雖獨大市場，長期卻將造成Gogoro停滯、毫無進步。

2019年7月，涂志傑透過中間人，將林松慶有意自立門戶念頭透露給三陽工業董事長吳清源，引來吳高度興趣，藉由大陸子公司慶達分兩次投資湛積一億元。

吳清源也在2019年下半年陪林松慶與越南精密簽訂投資協議，由越南精密透過子公司品睿綠能參與湛積增資，由湛積負責研發，協助越南精密建立生產線出貨。

林松慶並挑選睿能原部門七名基層主管或工程師高薪挖角，事後湛積被發現主要產品與睿能已開發但尚未公開的「SOLOMON專案」電動機車平台系統相同。

檢方查出林等人離職前涉自睿能「G Suite」企業雲端資料庫，下載資料至個人電腦，再寄送電子郵件至外部信箱，竊走商業秘密。

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