加油員睡過頭遲到 女站長LINE群組暴怒留「X」 法官判無罪

台南地院認為，依吳女留言前後表意脈絡，屬庶民習慣於發洩情緒時使用口頭禪，而非針對羅謾罵，縱然造成羅的不悅，尚難逕認已逾一般人可合理忍受範圍。（本報資料照片）

台南某加油站 羅姓員工睡過頭來不及上班，遭吳姓女站長在公司LINE 群組內多次標註，留言「幹」、「他媽不想做的話…」等，讓他身心不舒服，在群組內沒面子提告，吳女指留言是要讓他趕快上班，法官認她是對其工作狀況及態度加以批評，難認是針對其名譽恣意攻擊判無罪。

檢警調查，吳女因工作細故對羅心生不滿，於去年2月2日晚間5時許，在加油站內使用手機以其暱稱，在公司群組內標註對方後，在下方發表：「X你妹的，要上班…」、「幹」、「他媽不想做的話…」、「…他媽上班…」等文字。羅認足以貶損其人格評價及社會聲譽，報警提告公然侮辱罪嫌。

吳女說，因對方長期曠職，她是主管，公司要她跟對方說，「當天我留言是要讓對方趕快來上班」，也有發洩情緒的意思。

羅表示，因自己睡過頭來不及上班，遭其主管即吳女在LINE群組內多次標註，留言上述文字，使其身心不舒服，在群組內沒面子，所以前往報案。

台南地院指出，案發當日羅未按時到班，吳女身為主管，在其工作群組內發表譴責對方遲到言論，屬對於羅工作狀況及態度加以批評範疇，難認專門針對其名譽恣意攻擊。

法官認為，吳女雖提及「X你妹的」、「幹」、「他媽」等字眼，惟依前後表意脈絡，屬庶民習慣於發洩情緒時使用口頭禪，而非針對羅謾罵，縱然造成羅的不悅，尚難逕認已逾一般人可合理忍受範圍，自不能率爾動用刑罰以禁止批評或負面評價言論表達自由，而以公然侮辱罪責相繩。