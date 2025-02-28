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13歲兒痙攣猝死 母控校園霸凌強餵毒品

記者萬于甄、邵心杰／台南28日電

台南市一名13歲男國中生在家痙攣及抽搐經送醫不治，他母親昨上網指兒子疑中毒，懷疑在校遭霸凌強餵毒品。檢方相驗時家屬對死因有諸多疑問，預計下周解剖釐清死因；校方表示，已通報及啟動疑似霸凌案件調查。

國中生的母親在臉書貼文表示，兒子本月24日上午離世，死亡原因不明，醫師抽血驗出體內有毒藥物反應，且有學生指證，兒子在校長期被同學霸凌，甚至帶到廁所強餵毒品咖啡包，社會真的太恐怖，希望大家多注意小孩在校狀況。

據她張貼柳營奇美醫院診斷證明，記載死者痙攣、未明示原因導致之心跳休止及疑似腦膜炎或毒藥物中毒，未明確指出死因。據了解，國中生就讀住家附近國中，死亡隔天檢方相驗，未發現明顯外傷，預計下周解剖調查。

校方表示，學生本月20日起請假在家，廿四日接獲家屬通知因身體不適送醫離世，盡力協助家屬釐清真相，已完成校安與社政通報，並受理家長申請疑似霸凌案件與啟動調查；各種揣測與傳言對師生造成極大恐懼及不公平，盼釐清真相前，勿隨意轉傳或臆測發文，增加不必要困擾與傷害，期待司法早日釐清。

南市政府教育局表示，檢察官指揮偵辦，要求校方全力配合調查，如查獲霸凌絕不寬貸。據查，該校沒有學生涉毒的春暉輔導個案。

毒品 咖啡 教育局

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