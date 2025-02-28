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嘉義男拍少女裸照散布 美通報台逮人

台灣新聞組／台北28日電
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嘉義縣莊姓男子替老闆照顧兩名未成年外孫女，涉嫌猥褻及拍攝裸露影像上傳網路。警方接獲美國執法單位通報發現少女影像，前天拘提莊依兒童及少年性剝削防制條例等罪移送，檢方聲押獲准。

檢警調查，莊姓男子從事助理工作，替老闆打雜及跑腿，照顧或開車接送老闆兩名外孫女時，對少女猥褻及拍攝裸露影像，上傳到他的Google雲端硬碟儲存，並上傳到網路。

美國「國家失蹤及受剝削兒童中心」網路系統發現少女影像，美國執法單位調閱帳號IP發現所有人在台灣，今年初通報，有多張兒少性剝削影像在網路上流傳。刑事局過濾網站IP鎖定莊，前天會同嘉縣刑警大隊拘提莊，查扣手機、電腦發現不少影像，犯案疑超過一年。

莊坦承犯案，有兩名少女證述、性影像照片佐證，莊涉犯對未滿14歲女子為性交、猥褻及誘使兒童拍攝性影像罪，嘉義地檢署訊後聲押。

嘉義地方法院認定，莊犯罪嫌疑重大，拍攝性影像數量不少，因被害人未成年，極易受周遭親友及言論影響，莊有高度影響被害人或透過其家屬間接影響被害人指訴可能性，裁定羈押。

另據中國時報報導，檢警調查時發現莊持有大量性影像，不排除還有更多被害人，將擴大偵辦。

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