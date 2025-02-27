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後車廂掀開 彰化男女賣場停車場上演「活春宮」

記者劉明岩／彰化27日電
網路上流傳一段影片，播放在彰化某大賣場停車場的一輛賓士車，後車廂掀開，有對男女赤裸下半身上演「活春宮」。 (取材自臉書)
網路上流傳一段影片，播放在彰化某大賣場停車場的一輛賓士車，後車廂掀開，有對男女赤裸下半身上演「活春宮」。 (取材自臉書)

網路上昨天流傳一段影片，播放有輛賓士車後車廂掀開，有對男女赤裸下半身上演「活春宮」，並稱地點是彰化某家大賣場地下停車場，由於當時還有其他顧客，引發爭議。彰化警分局昨晚證實受理大賣場告發，警方將依車牌追查涉案男女身分，依妨害風化罪嫌偵辦。

彰化警分局證實，這段流傳的影片，發生地確實在彰化某大賣場地下停車場，時間是在23日晚間被拍攝到，大賣場當時仍在營業，因此停車場還有顧客在走動。大賣場已向彰化警方告發當事人涉嫌妨害風化。

從影片中顯示，當時停在大賣場地下停車場的一輛賓士車，掀開的後車廂，有一對男女裸露下半身，無視周遭還有其他顧客，竟然在後車廂做愛，車身搖晃不停，當時停車場內，還有小孩哭鬧聲。拍攝者還從不同角度呈現，影片一在網路上曝光後，引發網友們熱議。

有網友紛紛留言，「連房間錢都省下來了」、「他們是不是太無聊了 」、「果然是個狠角色」、「城裡人真會玩」、「看了好想吐」。

彰化警分局表示，由於大賣場已經提告，警方將依車牌通知車主，進而追查出這兩名男女身分，依妨害風化罪嫌偵辦。

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