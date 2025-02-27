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曾控林智堅抄襲 調查官捲入吸金案…涉擅查個資遭查辦

台灣新聞組／台北27日電
控林智堅論文抄襲的新竹市調查官余正煌捲入吸金案，涉擅查個資，昨以50萬元台幣交保。(記者張宏業／攝影)
控林智堅論文抄襲的新竹市調查官余正煌捲入吸金案，涉擅查個資，昨以50萬元台幣交保。(記者張宏業／攝影)

證券營業員陳柏銓以高報酬為幌，招攬任職國防部軍事情報局的昔日軍中長官侯俊榮投資公司債，侯將訊息告知任職總統府侍衛室的學妹范綾玉，范再通知任職調查局新竹市調站的好友余正煌一起投資，因虧損近千萬元(台幣，下同)，余涉嫌擅查個資追投資款。

台北地檢署指揮調查局台北市調處追查，發現「投資者好康逗相報、一個拉一個」，陳柏銓涉嫌詐騙吸金案逾5000萬元(約152.5萬美元)，前天搜索約談5名被告、3名證人到案，昨依違反個資法等罪嫌命余正煌50萬元(約1.5萬美元)交保，另依詐欺及違法銀行法命侯俊榮夫妻交保10萬元(約3000美元)、余正煌好友陳誌全交保30萬元(約9100美元)，前軍情局軍官陳柏銓則限制出境出海。

余正煌曾指控新竹市前市長林智堅的台大國發所碩士論文抄襲，與指導教授、國安局前局長陳明通為抄襲與否論戰，最後，台大認定林智堅論文抄襲、撤銷學位，林也退出2022年桃園市長選舉。余正煌控告林智堅違反著作權，經法院調解，林智堅同意捐款30萬元給余正煌指定的公益團體後，余同意放棄民刑事追訴權，雙方和解。

余正煌否認涉及不法，堅稱與范綾玉不是男女朋友，全案被列為證人的范綾玉也說和余正煌只是好友、沒有交往。不過，檢調懷疑余正煌涉嫌透過好友、竹聯幫分子陳誌全投資，已查扣他們的手機鑑定，進一步釐清彼此關係。

調查局指出，余正煌被控違反個資法等案，近期會召開臨時考績委員會，會從嚴議處。總統府發言人郭雅慧表示，全案屬個人行為，進入司法程序的同時，總統府將啟動內部行政調查，視調查結果進行合法合適處置。

檢調調查，陳柏銓原是侯俊榮在軍中的部屬，兩人交情甚篤，陳柏銓退役後，轉任證券營業員，侯俊榮是其客戶。陳柏銓聲稱有大客戶操作獲利良好，願將名下可轉換公司債額度分配給好友，推薦侯俊榮投資可轉換公司債，保證閉鎖期過後可取回本金，獲利3至12％。

侯俊榮夫妻「好康道相報」，將訊息告訴軍中學妹范綾玉，范綾玉因不熟陳柏銓，要侯俊榮當見證，再把訊息告知余正煌，余正煌則告訴好友陳誌全，並涉嫌委託陳誌全代為投資，多組人各自招攬親友投資，沒想到高獲利完全是幌子，最後因「後金補前金」出包，導致投資虧損，其中侯俊榮部分就招攬資金逾5000萬元，余正煌、范綾玉則慘賠930萬元。

檢調單位發現，在2018至2023年間，陳柏銓還能夠如期交付本金及獲利，之後卻以各種理由拖延報酬，最後不見人影，投資人因此提告本票裁定等民事訴訟。

國防部軍情局軍官侯俊榮（左）捲入吸金官司，檢方26日訊後命10萬元台幣交保、限制...
國防部軍情局軍官侯俊榮（左）捲入吸金官司，檢方26日訊後命10萬元台幣交保、限制出境。(記者張宏業／攝影)

投資 林智堅 證券

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