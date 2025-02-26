林智堅論文抄襲主角余政煌驚爆吸金 50萬元交保

知名調查官余政煌驚爆涉及吸金，北檢漏夜偵訊後依違反銀行法命余50萬元台幣交保。(記者張宏業／攝影)

曾控訴前新竹市長林智堅 論文抄襲的調查局新竹市站調查官余正煌，涉以投資 金融商品名義，招攬親友投資股票，保證獲利可期，因近期無法出金遭控吸金，金額約5000萬元(台幣，下同)；調查局台北市調查處昨天低調搜索約談自家人余政煌、以及吸金共犯陳柏銓等多名被告到案，台北地檢署檢察官陳雅詩漏夜偵訊後，今晨依違反銀行法命余政煌50萬元交保、限制出境與出海。

2022年，新竹市站調查官余正煌控告林智堅抄襲論文，引發一連串政治風暴，兩人的指導教授陳明通（前國安局長）當時認為「這是一個冤案」，並在出席「2022的學倫獵巫事件簿」新書發表會上重申，林智堅沒有抄襲，並把自己比喻為政治受難者，余政煌則反諷自己是墳墓裡再挖出來鞭屍的「政治罹難者」。

時隔近三年，林智堅論文事件早已結束，但余政煌卻傳出涉及吸金，甚至遭控利用詐術使人陷於錯誤，最終導致財損，可能構成詐欺 罪。當年頂住壓力、以小蝦米之姿對抗林智堅的余政煌，一夜之間成為舉國知名的調查官，如今卻遭自家人調查局搜索，消息傳出，令調查局同仁大為吃驚，這也是余政煌首次在鏡頭前曝光。

檢調約談同案被告包括侯俊榮、侯俊榮妻子顏敏蕙、陳誌全等人，陳誌全與顏敏蕙訊後分別以30萬元、10萬元交保。專案小組昨天還約談其他公務部門人員作證，這些人不分是投資受害者，供詞對余政煌不利。

據了解，此案是台北市調查處外勤據點主動挖掘偵辦，原本只鎖定陳柏銓等人進行清查，沒想到余政煌涉入其中，且角色相當吃重，決定報請北檢檢肅黑金專組指揮偵辦。專案小組昨天前往台北、新竹等地搜索，帶回余政煌等人詢問，余政煌否認吸金與詐欺，供稱都是正常投資理財，但說詞未獲採信。

據調查，余政煌控告林智堅違反著作權法期間，其吸金行為已在進行，前後大約有5年時間；2023年，台北地院開庭時，余正煌與林智堅都親自到庭，由庭長親自調解，雙方達成調解，在調解筆錄中，林智堅同意捐款30萬元給余政煌指定的公益團體，余政煌同意放棄一切民刑事追訴權利。

調查局回應，余政煌若涉及不法，將召開考績會記過調職處分。