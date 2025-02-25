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六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院

美國男模遊台錢包被偷 他無奈「以為台灣不可能發生」

記者袁志豪／台南即時報導
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美國男模特兒Jacob PugmireInstagram在台灣挑戰徒步環島，走到台南時錢包、護照被偷。(記者袁志豪／翻攝)
美國男模特兒Jacob PugmireInstagram在台灣挑戰徒步環島，走到台南時錢包、護照被偷。(記者袁志豪／翻攝)

美國男模特兒Jacob Pugmire近期在台灣挑戰徒步環島，走到台南時有女網紅約他見面，他將內有3萬元現金(台幣，約1000美元)、護照的錢包放在對方機車置物箱中，要離開時才發現機車坐墊已遭撬開、錢包遭竊；他昨(25)晚PO出影片表示，「我以為這種事情在台灣是不可能發生的」。

Jacob Pugmire是美國模特兒，在Instagram跟threads分別擁有7.6萬、4.1萬粉絲，他從1月17日起挑戰徒步環島，自述是「我想挑戰自己，讓自己成長，去忍受艱苦、不適和困難，這樣我才能變得堅強且無所畏懼」，他拍下台灣的風景、人文，在社群記錄生活點滴。

Jacob Pugmire分享旅程中的所見所聞，諸如「 檳榔西施穿著比基尼，旁邊是洗車的和尚、寺廟和尚拒絕了我、被一個和善的家庭接待，並給我準備了一頓家常便飯、Google 地圖把我帶到了一個詭異的按摩地方」，對台灣人的善良熱情表達印象深刻。

相關分享吸引許多台灣粉絲關注，有不少粉絲與他相約會面，與他合照；本月24日，Jacob Pugmire走到台南，在Instagram擁有12.7萬粉絲、在threads也擁有4.6萬粉絲的網紅柔云也與他相約在安平區林默娘公園。

Jacob Pugmire將裝有3萬元現金以及護照、駕照信用卡的的錢包交給柔云，暫放在她的機車置物箱，隨即一同進入公園散步；凌晨要離開時，驚見機車坐墊已被撬開，錢包遭竊，所有物品消失無蹤。

Jacob Pugmire昨天將影片PO網，說出此事，並說「我覺得這是個好教訓」、「怎麼預防這些事都會發生」、「但我沒有受傷」、「只是我旅行的另一個體驗」、「面對一些我不喜歡的情況坦然接受」、「它讓我變得更強壯」、「向小偷致敬」、「每件壞事都能變成好事」。

網友看到影片，threads上有8千多人按讚關心，紛紛留言「是不是在林默娘公園的停車場？那邊有慣竊會撬開車廂，昨晚也有人貼文遭竊」、「高雄歡迎你來、提供安全的住所跟免費晚餐、能的話會想儘量幫助你重辦護照」、「別氣餒，還有很多善良的台灣人，你需要什麼幫忙嗎」。

網紅柔云也錄製影片PO網指出，「2/24晚上7時20分至凌晨12時有經過台南林默娘公園發現可疑人物的話留言跟我說！！！主要是不見的東西真的很重要！！希望可以找到！」網友也討論「知道你車廂裡的東西很重要！有跟蹤你們吧」、「我以為在台南只會被偷食物跟布而已」。

Jacob Pugmire報警求助，轄區第四警分局育平派出所員警趕赴現場，陪同兩人在公園周遭尋找，並查訪可疑街友至隔天凌晨3時許，但至今尚無進展。警方指出，機車停車處相當陰暗隱蔽，沒有設置監視器，將擴大調閱周遭監視器追查。

網紅柔云也錄製影片PO網指出，「2/24晚上7時20分至凌晨12時有經過台南林默...
網紅柔云也錄製影片PO網指出，「2/24晚上7時20分至凌晨12時有經過台南林默娘公園發現可疑人物的話留言跟我說」。(記者袁志豪／翻攝)

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