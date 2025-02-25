性侵吃案20年…狼師去年才解聘 監院糾正戲曲學院

戲曲學院在2003年及2008年間就有多起教師對未成年學生性侵害事件，且更涉及「吃案」等嚴重情節，監委紀惠容、范巽綠開記者會說明案情。(記者李成蔭／攝影)

國立台灣戲曲學院多年來有多起性侵案，甚至發生吃案、受害者向加害者道歉，「狼師」直到去年才遭解聘；監委通過糾正教育部 及校方，要求協助受害學生追訴，強化相關預防機制，持續追蹤。

教育部回應將檢討改進，依法解聘涉案教師，加強校園性平機制，防範類似事件重演。國立台灣戲曲學院表示虛心接受，引以為鑑。

監委紀惠容說，戲曲學院2003年及2008年間有多起教師對未成年學生性侵害事件，校方分別在隔年收到學生反映及檢舉李菄峻（下稱李師）性侵害，校方卻未妥適處理、教育部也未追蹤，致李師利用權勢持續性侵，甚至發生受害學生向李道歉、李要求受害者下跪等離譜行徑。

紀惠容指出，2023年台灣「Me Too」運動爆發，一些過去受害學生勇於揭發，校方性平會2024年2月27日認定李師性侵害五位學生行為屬實，決議解聘且終身不得聘任為教師；這結果遲到逾20年，相關證述受害學生遠不僅五人，眾多學生因「吃案」經驗及畏懼權勢，至今不願出面。

糾正案文指出，戲曲學院過去處理時，有被害人調查會議結束後遭加害人責罵等情況，且調查小組成員王學彥涉2023年性騷擾 女學生遭解聘，顯示該校處理性別事件過程有多項違失。

教育部清查，戲曲學院遺失2004至2024年校園性別案件資料，確有多案未通報、未調查，令人憂心是想湮滅證據。

紀惠容及范巽綠都提到，調查過程中，王師疑仍持續「帶團出國接觸學生」及李師疑「借名或冒名演出」，文化部、教育部應持續關注，除教育局 繼續追蹤，若有相關團體仍讓「狼師」參與，請文化主管機關不再給予相關補助。