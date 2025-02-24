我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

她每月付400元TikTok學費 現在賣水壺年收逾650萬

牙醫夫外遇2男「鼓勵妻出軌」事後竟提告 二審判賠30萬

記者陳宏睿／台中24日電
台中市一對牙醫夫妻對簿公堂，牙醫妻指控丈夫在婚後交往兩名男性後，鼓勵她與女性助理交往，但卻對她與助理提出妨害家庭告訴，2年後牙醫刊登牙醫妻當時的判決，牙醫妻求償200萬元台幣，法官二審判牙醫須賠償30萬元台幣；示意圖。（本報資料照片）
台中市一對牙醫夫妻對簿公堂，牙醫妻指控丈夫在婚後交往兩名男性後，鼓勵她與女性助理交往，但卻對她與助理提出妨害家庭告訴，2年後牙醫刊登牙醫妻當時的判決，牙醫妻求償200萬元台幣，法官二審判牙醫須賠償30萬元台幣；示意圖。（本報資料照片）

台中市一對牙醫夫妻對簿公堂，牙醫妻指控丈夫在婚後交往兩名同性友人後，鼓勵她與助理交往，但卻對她與助理提出妨害家庭告訴，但因通姦除罪化後，獲得免訴，不過牙醫夫卻在網站部落格上，連名帶姓刊登判決書，造成她名譽受損，求償200萬元(台幣，下同，約6.1萬美元)，且要求文章下架，二審判牙醫夫須賠30萬元(約9100美元)，下架文章。

判決指出，台中市一對夫妻都是牙醫，但牙醫妻指控，丈夫在婚後與兩名男性友人交往，甚至在2019年同性可登記結婚後，鼓勵她與助理交往，發展婚外情，還要約她與助理跟丈夫還有友人「四人行」，未料丈夫在2019年9月間，在桃園一間牙醫診所員工宿舍內抓姦，指控她與助理同床未穿衣褲，提出妨害家庭的刑事告訴，不過因通姦除罪化後，法院判她免訴。

事隔2年後，牙醫夫在自己設立的網站部落格上，刊登牙醫妻當時候的判決，還連名帶姓寫出她的名字，標註「通姦」等文字，造成不特定人瀏覽網站時，可以發現，損害她的尊嚴與社會評價，因此向丈夫求償200萬元，另外要求文章下架，一審判牙醫妻敗訴，牙醫妻上訴台中高分院。

二審審理時，牙醫夫抗辯，刊登判決書標註「通姦」等文字，僅是單純蒐集與刑法修正前的通姦罪、侵害配偶權相關判決，是善意就法院判決為適當載述，屬言論自由權利的正當行使，不具侵害行為之違法性。

不過法官認為，針對與公共利益無關的私人生活事項的事實陳述，表意人縱得證明真實，不得因此排除不法。就非可受公評之事所為意見評論，縱以善意為適當言論，也不得因此排除不法，因此時被指述者之名譽權、隱私權，應優先於表意人之言論自由受保障。

法官審認，女子是牙醫師，非從事公共事務的公眾人物，她與助理是否有通姦，不屬於公共政策事項或眾所周知的社會事件，僅屬於個人素行私德，與公共利益無關，也與公眾知的權利無涉，而且牙醫夫在網站刊登判決書的行為，已依散步文字誹謗罪，判拘役50天、併科罰金確定。

二審審酌雙方資力後，判定牙醫師需賠償30萬元，另需將網站刊登的判決書下架，仍可上訴。

上一則

冷眼集／大罷免戰 分裂綠營vs.團結藍白？

下一則

台加護都滿床 高雄1重症 聯繫10多家醫院才收治沒救回

延伸閱讀

台牙醫夫外遇2男 鼓勵妻出軌女助理…事後竟提告 法院判了

台牙醫夫外遇2男 鼓勵妻出軌女助理…事後竟提告 法院判了
愛家人設崩 台名醫炫耀外遇排到「七姐」要小三和平共處

愛家人設崩 台名醫炫耀外遇排到「七姐」要小三和平共處
韓星劉亞仁吸毒案 二審判緩刑獲釋

韓星劉亞仁吸毒案 二審判緩刑獲釋
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26
台灣一名數學老師長期性侵國中女學生，示意圖。（本報資料照片）

「讓你體會自慰快感」 台師假借按摩性侵多名女學生

2025-02-21 01:40

超人氣

更多 >
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗