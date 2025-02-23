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病床採購圖利廠商…宜蘭前教養院長貪汙 判5年2月

記者王燕華／宜蘭23日電
衛福部宜蘭教養院謝姓前院長貪汙遭判刑5年2月。圖為宜蘭地方法院。（本報資料照片）
衛福部宜蘭教養院謝姓前院長貪汙遭判刑5年2月。圖為宜蘭地方法院。（本報資料照片）

衛福部宜蘭教養院2019年獲中央核定200萬元(台幣，下同，約6萬美元)採購電動病床，謝姓前院長私下將標案採購規格、報價單洩給廠商，並以傳送訊息「財神爺來了」作為通知暗語，圖利廠商14萬元(約4200美元)；宜蘭地院近日依貪汙罪判處謝男5年2月徒刑。

判決書指出，宜蘭教養院由衛福部委託伊甸基金會承包，謝男2015年10月起擔任院長，提出住民老化專業建置工程，向衛福部申請200萬元，購置40具電動病床。

院方承辦人員訪價後，提出兩個台灣廠商的電動病床規格。謝男為讓李姓女廠商公司得標，將投標文件傳給李女，並稱「請你告訴我他們的缺點，我來擋掉」。後續刻意限制李女對手投標資格，且在招標公告後截圖、傳訊「財神爺來了」、「快打電話給我」給李女。

李女掌握暗語通知後，再借用其他兩家公司名義出押標金，製作3家廠商競標的假象，最終以200萬元取得標案，檢方依據掌握事證起訴謝男等人。

法院審理時，謝男承認有洩密瑕疵，辯稱是為讓住民有更好的輔具設備，讓員工方便照護，沒讓廠商獲得不當利益；且標案僅200萬元，採購案成本加營業費用為235萬元，根本不敷成本。

謝男指出，採購案採最低標，雖有洩漏招標文件，但廠商不必然得標，洩密與得標沒有因果關係。

法官認為，謝男違背政府採購法保密義務，對主管或監督事務違法洩密，根據相關帳務資料，廠商扣除成本、稅捐後，獲取至少14萬元不法利益，涉及主管或監督事務圖利罪。

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