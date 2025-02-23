在台外籍人士車禍死傷 恐創16年來新高…機車事故占5成

去年外籍人士交通事故死傷創高，五成肇因是機車，圖為外籍移工騎乘微型電動二輪車，非新聞當事人。(記者潘俊宏／攝影)

交通部等單位近兩年積極改善交通環境，雖然去年整體數據已有改善，但外籍人士交通死傷卻不見好轉，去年截至11月止，就有約1萬1602名外籍人士因交通事故死傷，較前年同期增加682人，全年恐創下有統計以來16年新高，其中又以機車造成死傷占5成最多。

泰國 網紅「茱麗葉」去年10月赴台灣遊玩，在新北市新店商城旁穿越馬路時遭機車撞上，導致骨折和擦挫傷。一名長榮航空越南 籍空服員本月10日於桃園市蘆竹區路口，遭右轉的聯結車捲入車底，送醫仍宣告不治。此外，外籍移工騎乘微型電動二輪車發生車禍事件更是層出不窮。

外籍人士合法居留台灣的人數愈來愈多，根據內政部統計，2019年度約78萬餘人，去年底已達到94.8萬餘人，隨著在台居住外國人愈來愈多，車禍數據也跟著上升。根據交通部統計，去年1至11月就有42名外籍人士在台因交通死亡，1萬1560人受傷，死亡人數較前1年成長16.7%。

若以國籍來分，則以越南居多，去年截至11月，就有1147件交通事故，造成1633人死傷，其次是印尼603人死傷、菲律賓381人、泰國241人、馬來西亞114人。若移工居留地分布來看，則是桃園居冠，總計436件，造成626人死傷，其次是台中市497人死傷、台南533人、彰化435人、雲林202人。

交通部路政及道安司表示，去年外籍人士交通死傷較歷年增加，其中因機車傷亡約占5成、微型電動二輪車約占18%，兩者為最大宗，有幾個縣市人數特別多，可能跟工業區、城市結構有關，肇事原因多是未保持安全距離、未依規定轉彎等。

事實上，交通部公路局近年來力推機車駕訓，但外籍人士參與者少，移工甚至選擇騎乘不用駕照的微電車，去年更有監委點名外籍人士參加「機車駕駛訓練制度補助計畫」成效不佳，交通部、勞動部及地方政府對於外籍移工歷年交通安全宣導與相關防範機制之欠缺，導致未能有效降低外籍人士交通事故死傷。

除了移工，觀光 客赴台發生交通事故時有所聞。中華民國觀光導遊協會理事長馬耀祖表示，許多外國人不知道台灣機車的危險性，也不熟悉台灣機車會從巷子衝出的特性，最常見的是團員落單或是自由活動時被機車撞上。