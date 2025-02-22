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水管沖肛門、重搥胃破裂…父虐死2歲兒 重判18年

記者邵心杰／台南22日電

台南市2歲男童前年10月間由父母從投宿的平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，院方懷疑男童遭凌虐致死報警，陳父最終坦承犯行，台南地院國民法官法庭昨認定他犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處18年徒刑，可上訴。

判決指出，31歲陳男是男童的生父，與男童母親、男童姊姊四人一度同住台南市中西區平價飯店雙人房。陳在這段期間對男童施虐，他以棉繩綑綁雙手，水管插入肛門，手捏生殖器，甚至將身體伸至窗外威脅丟下樓，還以冷水沖淋、徒手或以器物擊打身體，手法凶殘，導致男童多達20多處擦挫傷、瘀傷等。

有次男童中餐後不久，陳男在飯店房間用拳頭向下搥打平躺的男童上腹部二次，再用手掌重壓同一部位，造成男童肝臟損傷及胃破裂，導致腹膜炎並引發敗血性休克。當晚父母親發現男童沒反應，送醫急救無效宣告死亡。

案發後，男童父母均被訴，陳父採國民法官法庭審理，母親犯成年人故意對兒童犯傷害罪，一、二審均被判2年，已入監服刑。母親出庭作證哽咽說，沒做好母親的責任，如今每天都在反省，出去將為兒子辦法會，減輕其病痛。

陳男坦承全部犯行。合議庭指陳男長期家暴，並一度差點失手把男童捏死，行為惡劣，認他犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處18年。經鑑定，陳有反社會人格障礙症，習慣欺瞞逃避責任，衝擊社會安全網。

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