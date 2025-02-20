氣爆後台中精品掀挖角潮 業者：新光三越位置無法取代

被台中人視為日常的新光三越台中中港店，因工安事故重創。(本報資料照)

台灣新光三越台中中港店改裝樓層工安事故發生後，蟬聯14年的百貨店王遭到重創，安檢停業牽動著全館逾800家品牌專櫃與超過3500位專櫃人員的財源生計。也因為這回台中新光三越改裝申請瑕疵，面對四面八方的各種指責批評與損失，新光三越都需一肩擔起概括承受，此時也正是其他百貨跟品牌挖角、招手的時機，但同時也有不少品牌選擇跟新光三越站在一起面對，某家國際精品台灣最高層表示「我們在台中只有新光三越一家據點，該店業績也是全台數一數二，現在當然有其他百貨來接洽，但目前我們選擇與新光三越一起度過難關，等待台中店再開門營業那一天」。

回到2月13日事發當天，精品高層指出，「事件發生當下，我們專櫃同仁心想一定是出大事了，但他們仍記得先把專櫃電腦系統關閉，慌亂撤退中新光三越樓管優先照顧好顧客與專櫃同仁讓他們先撤出，雖然平時樓管與專櫃人員在管理上難免多少有衝突，但遇到像這次的緊急狀況，樓管一定是把自己留在最後。所以事件後有媒體報導台中新光三越樓管只顧VIP客人，這點我們是不認同的」。

事故發生逾一周，面對短時間內無法營業，短缺的業績該怎麼辦？國際精品台灣負責人表示「我們第一時間是關注專櫃人員心理狀態，馬上派出心理諮商師與員工接洽。再來是詢問同仁派駐其他地點服務的意願，如果這段期間願意在其他地區專櫃服務，我們會先幫同仁找好租房，讓他們不用煩惱交通移動問題；若是在台中有家人、小孩需要照顧的同仁選擇留在台中，那我們會讓留駐台中的同仁，這段期間負責關心維繫我們主顧客的需求」。

品牌是否考慮在台中新光三越未復業前開快閃店？精品高層表示「確實其他百貨都有詢問，但品牌籌劃一間快閃店會需要全球總部同意、籌備時間至少也要半年、一年以上，所以目前為止還不會考慮開臨時店」。事件發生後，新光三越也與品牌保持密切聯繫管道，讓品牌清楚了解目前處理進度與狀況，「大約每三天新光三越商品部主管會與我們聯繫，讓我們品牌清楚掌握目前進度情況」。

國際精品高層指出，「新光三越台中店真的很重要，無論是地理位置、百貨店王地位，更是中部五縣市消費人口最喜愛與習慣去的百貨，在中台灣目前沒有其他百貨可以取代」。事件發生後，不只有品牌願意等待新光三越康復、好起來的那天，許多台中人也紛紛在社群上表態，「新光三越就是日常」、「只習慣逛新光三越」、「等待新光三越開門那天一定逛爆」、「新光三越地位無可取代」，也因為具有完整品牌陣容，台中人說「一站式逛街就只有新光三越」，更有網友形容「台中新光三越是下一代客戶養成班」，因為家裡小孩從胚胎時期到出生個階段年齡裝備行頭，都是在新光三越買。

當然也有民眾表示氣爆發生後有陰影、應該不會去了，但社群多數台中人聲音仍是等待新光三越回歸，「我愛逛新光是因為動線跟內容，誰管風水氣場，真正的在地台中人會跟你說每個百貨都出過事」、「錢就是要給新光三越賺」、「如果新光三越重新營業那天一定會爆滿！」、「新光三越在台中人的地位真的沒有那麼容易撼動」。

挺過三年疫情難關，新光三越這回再遇上嚴峻挑戰，百貨店王光環因此蒙上陰影，但仍有來自品牌與在地民眾的力挺，也許也呼應了新光三越總經理吳昕陽事發後給內部同仁信件中寫到的「我們是一個大家庭，在這個艱難的時刻，沒有一個人是孤單的。」而現在來自同仁、業界與民眾的溫暖，正是新光三越重新再站起來最需要也最珍貴的力量。