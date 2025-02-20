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假檢警聯合真律師 騙走桃園副市長至親3500萬

記者陳恩惠、朱冠諭／桃園20日電
詐騙集團假冒檢警和土地掮客誘騙桃園副市長王明鉅的親人辦房貸，並勾串律師騙走鉅款，受害者因身心受創住院；圖為警政署打詐儀表板更新的詐騙案件與金額。(記者余承翰／攝影)
詐騙集團假冒檢警和土地掮客誘騙桃園副市長王明鉅的親人辦房貸，並勾串律師騙走鉅款，受害者因身心受創住院；圖為警政署打詐儀表板更新的詐騙案件與金額。(記者余承翰／攝影)

竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團，假冒檢警以帳戶遭冒用洗錢為由向王姓婦人騙錢，警方偵辦另案發現取款車手持有王婦資料，立刻提醒防詐，不料，詐團竟派出合作的律師安撫，再透過旗下土地掮客誘騙王婦辦理房貸，騙走1500萬元(台幣，下同，約45.7萬美元)。

據了解，被害人王姓婦人是桃園市副市長王明鉅的至親，連同上述1500萬元，王姓婦人被同一詐團詐騙高達3500萬元(約106.8萬美元)，身心受創住院，檢方認為詐團成員的律師身分讓被害人難以防範，建請法官重判。王明鉅昨天受訪時說，雖然小心詐騙是老生常談，但還是提醒大眾要注意，不要隨便聽信投資的花言巧語，「賺錢其實沒那麼容易。」

桃園地檢署日前依組織犯罪、詐欺等罪嫌起訴在通訊軟體上暱稱「王百億」的蕭宇廷（24歲）、律師陳冠宇等10人，建請法院對蕭處刑5年2月，判陳2年以上徒刑，其餘8名共犯各求刑1年至2年6月以上。全案移審法院，除蕭宇廷因另案羈押，陳冠宇100萬元交保並限制住居，另3嫌3到10萬元(約915到3000美元)交保。

檢方起訴指出，王姓婦人去年1月接獲詐騙集團電話，誤信自己的帳戶遭冒用並涉及洗錢，唯恐子女受牽連，依指示和致電的「假警察」加為LINE好友聯繫；對方要求她提供名下資產供檢警監管，房產也要辦理借貸變現才不會連房子都遭扣押。

去年3月10日，詐騙集團3名車手到彰化與另案被害人見面取款，被埋伏的警方逮捕，警方在其中一名車手身上發現一張「台北地院」核發的「請求暫緩執行凍結令申請書」及王姓婦人個人資料，研判詐團偽造公署文件詐騙王婦，聯繫桃園王婦家屬防詐並建議就近報案。

王姓婦人聯繫「假警察」好友，告知子女提醒她可能遇詐，詐團立刻表示可介紹律師陳冠宇協助維護權益，聲稱「陳律師可以幫忙提告」，藉此安撫王婦情緒，但陳冠宇竟是詐團「自己人」。

王婦在假檢警、詐團律師洗腦下，根據指示上網找到所謂的「理財達人」潘姓土地仲介，潘假意尋找願意私人借貸的金主，與詐團其他成員演出借貸戲碼，在5月24日陪王婦到地政士事務所辦理名下房產設定抵押權、借貸3000萬元。

5天後，房屋貸款匯入王姓婦人帳戶，她在「假檢警」陪同下，連續兩天到金融機構提款、轉帳1500萬元給詐團，她兒子察覺有異，阻止她繼續付款，同時報警處理。

桃園檢警釐清詐團成員身分後，去年12月16日先拘提陳冠宇及潘姓、吳姓土地掮客，今年1月再分兩波拘提仲介、登記助理員等詐團成員，查出詐團取得王婦的房屋貸款後，蕭宇廷分得50萬元、陳冠宇分得33萬9000元，其他各嫌依扮演角色的貢獻度，分別獲得3萬多元至67萬5000元不等的酬勞。

北檢去年偵辦假投資詐騙案也發現鄭鴻威等16名律師涉勾結詐騙集團首腦，利用陪同車手應訊洩漏偵查內容給主嫌，甚至指導詐團成員規避刑責遭訴；律師游光德原為網路投資群組詐團軍師，協助洗錢並指導規避犯行，2023年5月更夥同台銀行員夫妻和假幣商共組詐騙集團，騙179人逾億元。

「詐騙太好賺了，詐團也很捨得花錢。」專責偵辦經濟犯罪的台北市警官指出，律師和詐騙集團搭上線大多從擔任辯護律師開始，由於詐團出手大方，漸有律師跳脫辯護角色而直接參與詐騙工作；律師之所以「淪陷」，除了詐團「很敢給」，主要是利益龐大，今年1月全台被騙金額就高達95億元(約2.9億美元)，不難想像不肖律師為何甘冒觸法風險。

詐騙集團 投資 貸款

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