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台供情資 助泰警破獲426公斤毒品…包裝成茶葉、洋芋片

記者李奕昕／台北20日電
泰國警方接獲刑事局通報，查獲市價7.3億元台幣(約2229.2萬美元)的安非他命、大麻膏，逮捕5名緬甸籍包裝工人，背後疑是台灣集團操控。(記者李奕昕／翻攝)
泰國警方接獲刑事局通報，查獲市價7.3億元台幣(約2229.2萬美元)的安非他命、大麻膏，逮捕5名緬甸籍包裝工人，背後疑是台灣集團操控。(記者李奕昕／翻攝)

泰國警方接獲台灣刑事局通報，上月在一處當地一間倉庫查獲市價共7.3億元(台幣，下同，2229.2萬美元)的安非他命201公斤、大麻膏225公斤，逮捕5名緬甸籍包裝工人。刑事局研判幕後是台灣集團操控，與泰警持續追查。

據泰國警方調查，販毒集團是從泰國、緬甸邊境山區，運送安非他命、大麻膏至泰國北欖府Bangplee縣郊區一間100多坪大倉庫，雇用5名緬甸人將安非他命裝進「觀音王」茶葉袋，推測後續將轉移陣地夾藏進「菜底」，以漁船或空運、海運貨櫃走私。

去年12月台方接獲線報，有販毒集團要從泰國走私毒品至台灣、日本或韓國。橋頭地檢署指揮刑事局偵三大隊第三隊、保安警察第三總隊第二大隊偵辦，由刑事局駐泰聯絡官赴泰國皇家警察肅毒總局參加工作會報，提供情資。

泰國警方上月9日搜索倉庫發現數個紙箱，從洋芋片下方搜出201袋觀音王茶葉袋，每袋裝有一公斤安非他命，從一批鋼瓶發現大麻膏225公斤，另有觀音王茶葉袋一批、大型真空封口機一台及磅秤一台。

泰國警方在倉庫逮捕正在包裝的緬甸籍男子26歲SAM、22歲SAI、39歲LWIN、38歲SOE、21歲MONG，5人稱上臉書應徵工作，從事包裝，不知是毒品。

刑事局計算，查獲安非他命、大麻膏分別市價4億(約1221萬美元)、3.3億元(約1007萬美元)，研判來自緬甸、寮國、泰國交界的金三角地區，由台灣販毒集團操控走私、泰國人雇用緬甸人包裝，與泰國警方合作追查。

日本上月查獲台籍夏姓男子以托運行李夾帶22公斤古柯鹼入境；台人頻傳涉入跨國走私毒品案件，已引起警方重視，設法加強國際合作防堵。

泰國 緬甸 大麻

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