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爆出軌多女…名醫炫耀排到「七姐姐」還要小三們和平共處

台灣新聞組／台北20日電
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青穀家庭醫學科、精神科及心臟科診所院長林青穀，被爆料狂劈多女，在小三們發現彼此的存在且確認林青穀已婚身分後，林青穀竟要小三們和平共處。(記者林俊良／攝影)
青穀家庭醫學科、精神科及心臟科診所院長林青穀，被爆料狂劈多女，在小三們發現彼此的存在且確認林青穀已婚身分後，林青穀竟要小三們和平共處。(記者林俊良／攝影)

已婚的「林青穀家庭醫學科、精神科及心臟科診所」院長林青穀，昨日被「鏡週刊」爆料狂劈多女，在小三們發現彼此的存在且確認林青穀已婚身分後，林青穀竟要小三們和平共處，坦言元配也知曉他擁多名小三的事實。

週刊報導，一名新竹貿易商女子遭林青穀隱瞞已婚、騙她上床後，發現診所間出現另一名女子雪兒與他關係匪淺，從臉書動態發現兩人還同遊日本。貿易商女向林青穀攤牌後，林青穀坦承不諱，表示連元配都知道對方的存在，「她都容忍了，為什麼妳不能乖乖跟她們和平共處？」

林青穀甚至以炫耀式口吻大方承認自己還有多名小三，排行竟可以排到「七姐姐」，同遊日本時，還是小三、小四帶著各自的小孩一起，當天依「輩份」論，由小三雪兒與林同房。

林青穀並坦承，他與雪兒原本相約離婚後廝守，但最後只有雪兒離婚，而他的婚姻仍然存在。林青穀為此還同意元配每月給予家用30萬元台幣(約9100美元)，再提供信用卡副卡「彌補」太太。

諷刺的是，林青穀還是台灣FOCUS家庭協會理事長，在臉書及IG上不時貼出全家福畫面，強調「愛家就幸福了」。林青穀在被爆出有多段婚外情後，昨日在臉書粉絲專頁「林青穀 家醫+日常」轉貼立委范雲針對聯電創辦人曹興誠被爆出不雅照中牽涉的法律問題，但該文已被移除，未直接對報導內容有所回應。

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