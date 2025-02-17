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假按摩真猥褻…女客羞憤輕生 狼老闆遭訴交國民法官審判

記者賴香珊／南投17日電
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南投一名林姓髮廊老闆假借按摩猥褻女客，被害女客不甘受辱之後死亡，色老闆被起訴交國民法官審理；示意圖。（本報資料照片）
南投一名林姓髮廊老闆假借按摩猥褻女客，被害女客不甘受辱之後死亡，色老闆被起訴交國民法官審理；示意圖。（本報資料照片）

南投一名林姓髮廊老闆假借按摩猥褻女客，被害女客不甘受辱，之後雖有報案，但仍因深感羞憤輕生。南投地檢署偵查依刑法第226條第2項，強制猥褻致人羞憤而自殺罪提起公訴；南投地方法院近日裁定，應行國民法官參與審判。

裁定書指出，林男在南投水里經營髮廊，提供理髮、洗頭、幫客人按摩肩頸等服務，2022年10月見女客到店按摩肩頸，將她引導至髮廊深處躺椅處，見店內無其他客人，竟假借按摩，拉扯其衣物、解內衣，更不顧女客意願，動手猥褻。

林男徒手猥褻女客後背至臀部，女方感到不妥，用手壓住他的手表達拒絕，林男卻不顧女客意願，徒手觸摸其胸部、乳頭，甚至大腿根部內側，強制猥褻得逞，女客痛斥「你們都這樣沒有講的喔」，林男才找藉口推託，換幫女客洗頭。

女客洗完頭後雖離去，但返家後不甘受辱，而有輕生念頭，同年10月打113保護專線求助，隔年5月報案，但仍因遭林男猥褻深感羞憤，於2023年9月在其居所輕生。

南投地檢署檢察官認定，林男涉犯刑法第226條第2項「強制猥褻致人羞憤而自殺罪」嫌，對其提起公訴。南投地院近日裁定，該案屬國民法官法第5條第1項第2款「故意犯罪因而發生死亡結果者」，依照規定，應裁定行國民參與審判。

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