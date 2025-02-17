詐騙成國安危機 去年全台遭詐逾500億、破12萬件創新高

台灣詐騙件數、財損屢創新高，已成新的國安危機；圖為設計畫面。(記者林伯東／攝影)

去年底台北市一對母女遭假投資 詐騙1200萬元(台幣，下同，約36.7萬美元)後輕生，家屬感嘆台灣詐騙太嚴重。據統計，去年全台受理詐欺 案逾12萬件，台人被騙走502.5億元(約15.3億美元)，詐騙集團「謀財害命」且被害人數及財損屢創新高，已成新國安危機。

監察院去年通過「政府防制電信網路詐欺之對策與檢討」調查研究報告，直指電信網路詐欺案嚴重損及台人生命財產，已成國安危機，要求行政院重視並建立跨部會整合機制積極檢討改進。

北市內湖區55歲婦人丈夫過世多年，她靠便當店工作拉拔一對兒女長大，去年誤信臉書假投資廣告，7至10月面交及匯款1200萬，發現受騙時為時已晚，去年12月4日由從事會計的29歲女兒陪同赴北市內湖警分局港墘派出所報案，4天後母女被發現輕生。

案件曝光後社會震驚，政府對詐團的束手無策讓台人憤怒，婦人女兒的遺書還爆出受理警員致電母親約作筆錄時不當，被質疑對被害人造成二度傷害。警方立刻登門致歉、說明處理過程，家屬感嘆台灣詐騙太嚴重，沒想到親人也遇上，又遇到警員受理態度問題，希望盡速查獲詐團，將歹徒繩之以法。

刑事局統計，前年詐欺案3萬7823件、財損89.4億元(約2.7億美元)，去年激增至12萬2805件、財損502.5億元(約15.3億美元)，其中假投資4萬3015件、財損372.2億元(約11.3億美元)最嚴重。

詐欺數字倍增，主要是警政署於去年9月推出「打詐儀表板」，要求落實填輸刑事案件紀錄表並「嚴禁美化數據」；去年9到12月平均每月受理案件2萬3000多件，為前8個月月平均3700多件的6倍多，但警界多認為加上未報案黑數，實際案件和財損恐更驚人。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎表示，「打詐儀表板」掀開詐欺遮羞布，政府宣示「打詐國家隊」，但口號提出後，相關部會打詐工作依舊多頭馬車。他說，詐欺阻礙國家經濟發展造成家破人亡，政府應跨部會整合，從網路、金融、電信等層面打詐，加強洗錢防制以避免贓款被迅速轉移，否則歹徒會前仆後繼，「警察永遠抓不完」。

打詐官警認為，詐團機房多設於境外，以泰達幣等虛擬貨幣 洗錢，加上假投資廣告不斷上架，警察疲於奔命，對背後詐團首腦仍一籌莫展。