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台直播主仿「絕命毒師」自製安毒 警方偵破製毒工廠

記者廖炳棋／台北即時報導
刑事局在嘉義逮捕遊戲直播主仿美劇「絕命毒師」自製毒品，南下嘉義逮人並起獲毒品及大批化學原料。記者廖炳棋/翻攝
刑事局在嘉義逮捕遊戲直播主仿美劇「絕命毒師」自製毒品，南下嘉義逮人並起獲毒品及大批化學原料。記者廖炳棋/翻攝

刑事局發現在抖音擁有40萬名粉絲的王姓遊戲直播主，透過網路自學P2P安毒合成法，學成後在嘉義中埔鄉設立製毒工廠，除在網路販售製毒原料外，還教授他人製毒方法，警方去年11月循線逮人，依毒品罪嫌送辦。

警方指出，34歲王姓直播主，在抖音經營遊戲直播節目，去年初他看完美國影集「絕命毒師」後，對製毒產生興趣，因此從網路搜尋製毒方法與論文，他從中國「淘寶」網站購買製毒化學原料，隨後以P2P合成法，製成安毒成品。

王嫌製毒成功後，在拍賣網站自稱「王教授」，從中國購買化學原料後，再以數倍價格在網路轉售，買家在製毒方面遇到問題詢問王嫌，王嫌不但免費解答，還會展示自製成功的安毒。

「P2P安毒合成法」是以苯甲醛製造第四級毒品苯基丙酮（P2P），再進而製造第二級毒品安非他命，成本及時間僅傳統麻黃素提煉安毒、紅麟還原法等製程一半左右，過程不會產生惡臭氣味，製程相對短且產量大。

刑事局偵三大隊日前偵破多件新北地區二級毒品依托咪酯喪屍菸彈分裝場，溯源偵查毒品來源為嘉義地區，偵知王嫌販售製毒原料，去年11月南下，逮捕王嫌並查扣415公克的安非他命，另起獲毒品苯基丙酮、大量製毒化學原料與製毒工具等贓證物，警方訊後將王嫌移送嘉義地檢署偵辦。

毒品 抖音 拍賣

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