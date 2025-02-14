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周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」 連同民視判賠220萬元

台灣新聞組／台北14日電
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)

媒體人周玉蔻在臉書、民視節目指中國廣播公司前董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血，趙少康提告求償1000萬元台幣(約32萬美元)。最高法院認為，周玉蔻的言論並非事實且未經查證，判周及民視應連帶賠償200萬元(約6萬美元)，另周須單獨賠償20萬元(約6123美元)，並移除、不得再散布相關言論，全案確定。

民視回應，尊重司法判決。

趙少康表示，周玉蔻靠點擊率和聲量，不惜違背犧牲媒體人職業道德，應吸取教訓深刻反省，重新審視言論標準和職業操守，也希望社會接收信息時保持批判性思考，不盲目相信未經證實言論，對於已多次發布不實言論而被法院判刑或要求賠償的消息來源，更應該謹慎查證再報導。

趙少康說，尊重司法判決，但判賠金額太輕，在美國損害名譽賠償很重，起碼百倍以上，在台灣此金額算相當高，他會捐出做公益。

放言傳媒2021年8月刊登文章質疑趙「前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父和外婆撫養」、「你在人生過程裡是如何對待親生兒子的」；周玉蔻2022年9月在臉書發文「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」，並在民視節目指趙「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙提告要求周及民視賠償1000萬元，並刪除、下架文章和節目。一審認為，周未盡合理查證義務即發表言論，應負賠償責任；民視連帶負賠償責任，判周應賠償20萬元，另應與民視連帶賠償200萬元。

二審維持判周玉蔻應賠償趙少康20萬元，並從臉書移除相關內容，另周玉蔻與民視共同侵權部分，應連帶賠償200萬元。另外，二審認為周玉蔻在一審判決後，去年1月又在放言網站陳述有關趙少康拋妻棄子之事，趙少康請求周玉蔻不得再發表或散布，也應准許。

媒體人周玉蔻。(本報資料照片)
媒體人周玉蔻。(本報資料照片)

趙少康 臉書 家暴

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