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4死31傷…台中新光三越氣爆像恐攻 建材飛噴、民眾摸黑逃

台灣新聞組／台中14日電
新光三越台中店13日近午發生氣爆釀四死31傷，建築外牆被炸開。（網路圖片）
新光三越台中店13日近午發生氣爆釀四死31傷，建築外牆被炸開。（網路圖片）

新光三越台中店封閉施工的12樓美食街昨天近午發生氣爆，釀四死、31人輕重傷。中市消防局初判是瓦斯氣爆釀災，疑工人切割瓦斯管線導致，但氣爆後無明顯火煙及燃燒痕跡，原因需要進一步釐清。

來源：聯合新聞網

台中市政府表示，市府未收到新光三越美食街裝修工程的施工申請，違反建築法將開罰最高30萬元（台幣，下同，約9200美元），建築結構無立即危險，已勒令無限期停業；另依違反消防法、職安法等規定，總計將開罰120萬元。警方約詢施工人員、欣中公司、新光三越等共20人，檢察官閱卷後要求其中12人到地檢署，漏夜複訊中。

搶救人命 新光三越台中店氣爆，救難人員在破碎建材與磚塊間搶救人命。（記者黃仲裕／...
搶救人命 新光三越台中店氣爆，救難人員在破碎建材與磚塊間搶救人命。（記者黃仲裕／攝影）

「漆黑中突然傳來爆炸聲，感到一陣晃動後粉塵瀰漫，逃生門被強大氣流炸開…」摸黑逃生的民眾心有餘悸說，好像親臨災難片現場；一名女子全身發抖哭喊著，走出電梯就爆炸，太可怕了。另一名20歲洪姓女子說，當時她在七樓，聽到巨響、聞到異味，想都不想地往逃生梯狂奔，雖然踩著高跟鞋，但從七樓逃到一樓只花了20幾秒。

在台灣大道停等紅燈的汽機車駕駛還原意外經過，只聽到轟的一聲，感覺地面強烈震動，數十公尺外的高樓牆面鋼板、強化玻璃、磚塊等建材伴隨著煙霧飛出，猶如土石流散落地面，「大樓好像被炸彈炸過，破了個大洞」。

外牆破洞 新光三越台中店氣爆釀嚴重死傷，樓層外牆被炸出大洞。（記者黃仲裕／攝影）
外牆破洞 新光三越台中店氣爆釀嚴重死傷，樓層外牆被炸出大洞。（記者黃仲裕／攝影）

四名死者中，34歲陳姓男樓管在12樓的安全梯、24歲林姓女樓管在11至12樓的樓梯間遇難，另兩位死者是來自澳門的56、58歲鄧姓夫婦，夫妻倆帶著老母親及子孫四代七口人同遊台中，午餐前經過百貨公司一樓，被掉落的建材砸中，造成一家人二死五傷。

這起意外發生在昨天上午11時33分，在300公尺外市府辦公的台中市長盧秀燕也感受到震動，第一時間在首長群組詢問「地震」？消防局隨即回報「疑似氣爆」，盧立刻趕往現場。

12樓爆炸現場天花板陷落、管線四散。（記者陳宏睿／翻攝）
12樓爆炸現場天花板陷落、管線四散。（記者陳宏睿／翻攝）

新光三越大樓多個樓層面目全非，11、12樓外牆爆破，多樓層天花板、牆面被炸毀，電梯震歪，12樓美食街排油煙管路被炸毀散落，電線垂吊半空中，天花板多處破洞，地面都是灰燼與板材碎片，滿目瘡痍；搜救人員說，整層樓像被砲彈轟炸過，完全看不出原貌，可以想像爆炸的猛烈。

台中市消防局長孫福佑表示，工人分別在11、12樓施工，工人說有聞到瓦斯味，初步懷疑是瓦斯氣爆導致。他說，爆炸點在12樓。

據調查，11樓部分、12樓整層實施櫃位電燈工程，有兩個工班、35名工人，昨天是工程第一天，氣爆前有五名工人在12樓施工，因櫃位調整要移動天然氣管線，欣中天然氣公司提早於本月10日拆除櫃位瓦斯表、封塞天然氣管路，但因現場天然氣管線從天花板以Ｕ字型拉到樓層櫃位，疑因管線混亂，工人切割到仍有瓦斯的管線，導致瓦斯隨空調風管蓄積在天花板和樓地板間，也流動到11樓，最後發生氣爆。

欣中天然氣聲明，該樓層無任何天然氣管線工程，公司配合火災調查人員勘查現場，確認天然氣管線外觀及封塞塞頭完整，檢測也未發現瓦斯洩漏反應，現場無燃燒跡象，該公司認為這起意外與天然氣無關。

意外發生後，新光三越總經理吳昕陽立即率高階主管前往現場。吳昕陽說，會盡全力就該負責的部分負所有責任。

新光三越表示，對意外痛心不捨，對四位罹難者家屬先各提供100萬慰問金。

台中新光三越氣爆現場 製表／陳宏睿、周嘉茹、趙容萱
台中新光三越氣爆現場 製表／陳宏睿、周嘉茹、趙容萱

天然氣 澳門 檢測

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