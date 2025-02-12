台中新光三越氣爆已釀1死多傷 內部滿目瘡痍狀況曝

台中新光三越在今早11時許發生氣爆意外，消防局啟動重大傷亡機制。(記者陳宏睿／翻攝)

台灣台中市新光三越在今(133)早11時許疑發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變，台中市消防局截至中午統計，百貨12樓有4人被炸傷待援，另有一男死亡、一女無生命跡象送醫，還有受傷男子全身有超過40％的燒燙傷，警方已到場封路，提醒民眾不要圍觀。

台中市消防局在今天上午11時33分獲報，新光三越百貨發生疑似氣爆意外，已派遣第六大隊、轄區黎明分隊等共計16個單位，出動各式消防車27輛、消防人員62名，現場由第六大隊大隊長蔡孟栩擔任指揮官。

經查，現場新光三越疑似氣爆釀禍，目前仍有4位民眾在12樓受傷待援，另外已有1男明顯死亡，另有1女送醫，其餘傷者狀況陸續送醫掌握中。

台中新光三越氣爆後從外觀來看多層樓窗戶爆開碎裂，仿佛被恐怖攻擊一樣。距離不到100公尺的台中市政府不少局處人員表示，以為是地震 ，但大樓震動加上爆炸聲響，嚇得驚呼。

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

包括台中市政府在內，附近不少辦公大樓都是帷幕玻璃建築，目前還看不出損傷，仍待觀察。

一名附近住戶說，他住在幾百公尺外就可聽到爆炸聲，很大聲，他走到現場才發現很嚴重，看了覺得很可怕。

另一名住戶說，他先聽到很大的爆炸聲，碰一聲，不知如此嚴重，他在幾百公尺就可聽到爆炸聲，很可怕，好像電箱爆炸聲，很大聲，也像炸彈爆炸聲。

第六警分局表示，新光三越疑氣爆意見，已在新光三越周邊道路實施交通管制，台灣大道三段(西往東方向)、惠來路二段(南往北方向)、市政北七路(東往西方向)、惠中路一段(南往北方向)慢車道及人行道均為管制路段，所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。