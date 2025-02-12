我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買房或租房？南加天災多房價漲 1關鍵衡量選擇

Lyft進軍「自駕計程車」市場 亞特蘭大最先上路

台中新光三越氣爆已釀1死多傷 內部滿目瘡痍狀況曝

記者陳宏睿、陳秋雲、陳敬丰、游振昇／台中即時報導
台中新光三越在今早11時許發生氣爆意外，消防局啟動重大傷亡機制。(記者陳宏睿／翻攝)
台中新光三越在今早11時許發生氣爆意外，消防局啟動重大傷亡機制。(記者陳宏睿／翻攝)

台灣台中市新光三越在今(133)早11時許疑發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變，台中市消防局截至中午統計，百貨12樓有4人被炸傷待援，另有一男死亡、一女無生命跡象送醫，還有受傷男子全身有超過40％的燒燙傷，警方已到場封路，提醒民眾不要圍觀。

台中市消防局在今天上午11時33分獲報，新光三越百貨發生疑似氣爆意外，已派遣第六大隊、轄區黎明分隊等共計16個單位，出動各式消防車27輛、消防人員62名，現場由第六大隊大隊長蔡孟栩擔任指揮官。

經查，現場新光三越疑似氣爆釀禍，目前仍有4位民眾在12樓受傷待援，另外已有1男明顯死亡，另有1女送醫，其餘傷者狀況陸續送醫掌握中。

台中新光三越氣爆後從外觀來看多層樓窗戶爆開碎裂，仿佛被恐怖攻擊一樣。距離不到100公尺的台中市政府不少局處人員表示，以為是地震，但大樓震動加上爆炸聲響，嚇得驚呼。

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)
台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)
台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

包括台中市政府在內，附近不少辦公大樓都是帷幕玻璃建築，目前還看不出損傷，仍待觀察。

一名附近住戶說，他住在幾百公尺外就可聽到爆炸聲，很大聲，他走到現場才發現很嚴重，看了覺得很可怕。

另一名住戶說，他先聽到很大的爆炸聲，碰一聲，不知如此嚴重，他在幾百公尺就可聽到爆炸聲，很可怕，好像電箱爆炸聲，很大聲，也像炸彈爆炸聲。

第六警分局表示，新光三越疑氣爆意見，已在新光三越周邊道路實施交通管制，台灣大道三段(西往東方向)、惠來路二段(南往北方向)、市政北七路(東往西方向)、惠中路一段(南往北方向)慢車道及人行道均為管制路段，所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。

地震

上一則

踢爆李文忠性騷 受害人傳遭國防院施壓崩潰

延伸閱讀

太冷？台7旬翁坐家中椅上動也不動 家人回來發現已身亡

太冷？台7旬翁坐家中椅上動也不動 家人回來發現已身亡
新竹化纖廠氣爆2死19傷 10年工安意外奪4命

新竹化纖廠氣爆2死19傷 10年工安意外奪4命
法拉盛公寓大火 2人重傷1輕傷 百餘名消防員灌救

法拉盛公寓大火 2人重傷1輕傷 百餘名消防員灌救
台40多歲女山客攀烏拉孟斷崖墜谷 疑遭雪覆蓋搜救未果

台40多歲女山客攀烏拉孟斷崖墜谷 疑遭雪覆蓋搜救未果

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

2025-02-07 15:03

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？