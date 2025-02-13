我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台中新光三越氣爆已釀6死6傷 內部滿目瘡痍

買房或租房？南加天災多房價漲 1關鍵衡量選擇

性侵判29年…李宗瑞監獄內「製花燈」得獎：已懂自我省思

記者王聖藜／綜合13日電
富少李宗瑞。(本報資料照片)
富少李宗瑞。(本報資料照片)

富少李宗瑞犯下多起夜店「撿屍」性侵案，判刑29年2月入監，服刑期間，積極參與花燈製作學習，今年第3度以「自在．悠游」作品獲特優獎；李宗瑞說，製作花燈讓家人看見他的改變，性格變得沉穩也懂自我省思。

在台北監獄服刑的李宗瑞，2020年3月起參加「生命教育藝術班」藝文教化課程，學習藝術繪畫，2021年6月台北監獄擴充成立「花燈製作學習班」，李在教誨師的鼓勵下，參與學習傳統花燈製作。

今年李宗瑞與台北監獄花燈班5名學員，一同製作「自在．悠游」花燈參展，他們2024年4月開始製作，經主題規劃、構圖、骨架、紮製、佈線、裱布、彩繪、燈光裝飾，上個月才完工參實，製程9個月。

李宗瑞透過管道表示，花燈班是一個團隊，他學習到團體榮譽及向心力，花燈作品是由全體台北監獄花燈班學員們齊心協力製作完成，監獄長官及老師們的指導及教誨，讓他們在傳統技藝上受益良多。

李表示，這次「自在．悠游」使用創新設計，「禪繞」繪畫繃布技巧，嘗試挑戰自我，讓每一年、每一次的花燈作品更精進；他說，台北監獄除讓他習得一技之長培養自信，家人也看見他的改變，不只性格變沉穩，也懂得自我省思。

李宗瑞的「自在．悠游」作品創作理念有感於全球暖化，造成氣候變遷，他認為，環境保護的實質作為迫在眉睫，要降低碳排、減少垃圾，才能讓後代子孫擁有一個適合生存、永續發展的居住環境。

李宗瑞認為，海洋是生命之母，因此利用作品結合「禪繞」元素，復刻海底世界的神奇，讚嘆大自然的鬼斧神工，讓觀賞人欣賞花燈的同時，同時看見燈藝傳承之美，而能深思環境的危機。

李宗瑞的得獎花燈作品「自在．悠游」。(圖／法務部矯正署提供)
李宗瑞的得獎花燈作品「自在．悠游」。(圖／法務部矯正署提供)

監獄 氣候變遷 暖化

上一則

被爆共用小三 成大副校長喊冤：未逾越分際

下一則

喊停大罷免 朱立倫籲賴清德用智慧放下屠刀 以免社會對立

延伸閱讀

昔夜店「撿屍」性侵判刑 台富少獄中製作花燈連年得獎

昔夜店「撿屍」性侵判刑 台富少獄中製作花燈連年得獎
「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵
台女控泰國議員性侵 監視器曝相談甚歡也沒醉…遭疑仙人跳

台女控泰國議員性侵 監視器曝相談甚歡也沒醉…遭疑仙人跳
親口證實19歲在美留學時遭校醫性侵 陳冲：一輩子恥辱

親口證實19歲在美留學時遭校醫性侵 陳冲：一輩子恥辱

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

2025-02-07 15:03

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？