我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

高雄連續分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」

記者巫鴻瑋／高雄12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
高雄連續殺人分屍案嫌犯張介宗（中）被借提重回現場，但他至今仍不承認犯案。(本報資料照片)
高雄連續殺人分屍案嫌犯張介宗（中）被借提重回現場，但他至今仍不承認犯案。(本報資料照片)

高雄市72歲老翁張介宗涉嫌殺害三名婦人並分屍，至今檢警仍查不出他的犯案動機為何，不過張嫌昔日在工地工作的下屬卻爆料，他嗜賭成性，雖曾參與許多高雄重大工程，但常常身上都藏好幾萬現金鈔票，喜歡簽牌，且做事、眼神講話都是「狠角色」，令人生畏。

據與張嫌熟識的洪姓老翁表示，張嫌曾在工地工作多年，還曾經當過工地的工頭，因此收入不錯，年輕時算體力還好，能夠在工地爬上爬下、身手矯健，過去對他的印象就是為人老實，但一直都沒有結婚，只說在台北有女朋友。

據張嫌的下屬爆料，張嫌在工地工作期間，因為收入穩定，所以常常簽牌，尤其是三不五時就會打電話給組頭包牌，為了支付簽牌費，因此每次工地拿到收入都放在身上，常常身上一藏就是厚厚一疊、好幾萬元台幣的現金鈔票，尤其張嫌最喜歡簽六合彩，更聽聞他曾經中過好幾百萬。

張嫌近年時常在左營萬年縣公園出沒，因為當地有不少老人家都會聚集打牌，因此張嫌也會時常前往「摸兩局」，尤其是天九牌、象棋麻將，更是時常吸引張嫌與其他長者聚賭，但事發後萬年縣公園平時聚賭的老人都不敢再聚集，也避談與張嫌是否熟識。

上一則

行政院前院長陳冲：關稅是川普壓迫對手重要工具

下一則

美驅逐艦、情報艦通過台海 學者：北京主動發布不尋常

延伸閱讀

新聞評論／高雄開膛手喊「槍斃我啊」…再撕開廢死的偽善

新聞評論／高雄開膛手喊「槍斃我啊」…再撕開廢死的偽善
高雄分屍案…尋獲張婦屍塊證實第2人受害 警擬搜化糞池

高雄分屍案…尋獲張婦屍塊證實第2人受害 警擬搜化糞池
綠營高雄市長初選5搶1 邱議瑩談PK林岱樺的進度

綠營高雄市長初選5搶1 邱議瑩談PK林岱樺的進度
高雄殺人分屍案找不到頭 警不排除仿「這3案」挖化糞池

高雄殺人分屍案找不到頭 警不排除仿「這3案」挖化糞池

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21
大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

2025-02-07 15:03

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚