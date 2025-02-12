高雄連續分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」

高雄連續殺人分屍案嫌犯張介宗（中）被借提重回現場，但他至今仍不承認犯案。(本報資料照片)

高雄市72歲老翁張介宗涉嫌殺害三名婦人並分屍，至今檢警仍查不出他的犯案動機為何，不過張嫌昔日在工地工作的下屬卻爆料，他嗜賭成性，雖曾參與許多高雄重大工程，但常常身上都藏好幾萬現金鈔票，喜歡簽牌，且做事、眼神講話都是「狠角色」，令人生畏。

據與張嫌熟識的洪姓老翁表示，張嫌曾在工地工作多年，還曾經當過工地的工頭，因此收入不錯，年輕時算體力還好，能夠在工地爬上爬下、身手矯健，過去對他的印象就是為人老實，但一直都沒有結婚，只說在台北有女朋友。

據張嫌的下屬爆料，張嫌在工地工作期間，因為收入穩定，所以常常簽牌，尤其是三不五時就會打電話給組頭包牌，為了支付簽牌費，因此每次工地拿到收入都放在身上，常常身上一藏就是厚厚一疊、好幾萬元台幣的現金鈔票，尤其張嫌最喜歡簽六合彩，更聽聞他曾經中過好幾百萬。

張嫌近年時常在左營萬年縣公園出沒，因為當地有不少老人家都會聚集打牌，因此張嫌也會時常前往「摸兩局」，尤其是天九牌、象棋麻將，更是時常吸引張嫌與其他長者聚賭，但事發後萬年縣公園平時聚賭的老人都不敢再聚集，也避談與張嫌是否熟識。