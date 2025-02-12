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被爆共用美魔女小三 成大副校長、台大教授愛家形象毀

台灣新聞組／綜合12日電
週刊踢爆，台大資工系教授與成功大學副校長兩人皆已婚，卻被踢爆兩人不僅出軌，還偷吃同一名「小三」。(記者許正宏／攝影)
週刊踢爆，台大資工系教授與成功大學副校長兩人皆已婚，卻被踢爆兩人不僅出軌，還偷吃同一名「小三」。(記者許正宏／攝影)

成功大學副校長陳鴻震、台灣大學資工系教授徐宏民同爆婚外情，傳共用小三，對象竟是同一人。陳與電腦公會一名高姓女子過從甚密，鏡週刊先直擊高與徐在去年聖誕前夕親密約會、勾手貼肩、同返香閨，又在上個月直擊高與陳共進晚餐、十指緊扣、浪漫過夜。

鏡週刊報導，上個月16日傍晚6時，陳鴻震沒待在台南，他西裝筆挺的出現在台北市大安區一家餐酒館，獨自坐在吧檯等人，大約半個小時後，一名穿黑色長版皮衣、高筒靴的長髮熟女進入店內，陳一看到她，立刻舉手打招呼，兩人隨即並肩坐在吧檯共進晚餐，席間有說有笑，互動親密。這名與陳鴻震約會的高姓熟女雖然年過40，但身材嬌小、打扮有型，看起來比實際年齡年輕。

陳鴻震與高女吃完飯後，一起離開餐酒館，兩人一路十指緊扣、相偎相依走了約10分鐘，兩人最後抵達高女位於通住處，之後兩人整夜都沒再出門。

報導說，60歲已婚的陳鴻震與單身的高女幽會過夜，已經夠離譜，更扯的是，高女還腳踏兩條船，和已婚的台灣大學資訊工程系教授徐宏民親密互動，去年12月23日下午，高女提早下班，徐宏民駕駛銀色休旅車會合後，便一路驅車前往宜蘭。抵達宜蘭後，兩人入住蘭城晶英酒店，先在購物中心樓層閒逛，接著便到餐廳享用事先預訂的櫻桃鴨大餐。用餐期間，兩人互動親暱，飯後，高女更主動勾住徐宏民的手臂，臉還貼上徐的肩膀前行。

徐宏民與陳鴻震除了都是國立大學教授、在學術界地位崇高外，外型也斯文有品味，並都擁有愛妻、愛家的好男人形象。目前，台大與成大尚未對此事做出回應。

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