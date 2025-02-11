新聞評論／高雄開膛手喊「槍斃我啊」…再撕開廢死的偽善

高雄分屍案張姓兇嫌被押回現場模擬。(記者石秀華／攝影)

高雄發生連續殺人分屍案，其冷血殘酷讓人不寒而慄。72歲的張介宗涉嫌殺害趙林姓老婦並分屍，檢警更透過DNA比對，查出其大嫂及另一婦人疑均遭其毒手，並不排除另有其他被害人。但面對有限的證據，張介宗始終否認涉案，未來司法能否通過憲法法庭設下的「判死八大關」，大有疑問。

張介宗對於案情與殺人動機始終三緘其口，有數十年刑偵經驗的高雄市警察局長林炎田怒道，「相不相信我讓你去槍斃？」張介宗冷答：「你槍斃我啊！」凸顯其冷血及有恃無恐的心態，難怪輿論稱他「殺人魔、開膛手」。這樁冷血殺人案，更徹底撕開台灣實質廢死 的務虛與偽善。

這起連續殺人分屍案深受矚目，除了案情凶殘，更在於張介宗的背景及他的相對高齡。張介宗曾是職業軍人，軍旅生涯前科累累，並因犯下妨害性自主、竊盜、毀損及搶奪等罪被判處無期徒刑。在蹲牢近20年後，歷經特赦減刑，於1997年假釋出獄。

依據目前有限的資訊，顯然所謂的「更生人承接系統」或「老人照護」等社會安全網，並未發揮作用。例如，張嫌與張姓、趙林姓婦人，是在公園玩天九牌結識，牌友稱他們之間可能有金錢糾紛，但警方研判這是張介宗故布疑陣，實則為殺人謀財。更耐人尋味的是，有人證稱，張介宗自稱積攢豐厚退休金 ，常掏出厚厚千元鈔炫富。

這些，皆說明張介宗出獄後生活仍有狀況，或是金錢、感情或性方面無法滿足，導致矯正及更生過程失敗，未能融入正常社會生活。另外，從他連續三個月殺人，並分別以腳踏車載運屍塊棄屍，顯示他具有反社會病態人格，才會殘忍殺人分屍而毫不自疚。

張介宗的凶殘與變態，也反映出台灣社會連應對「壞人變老」都無能為力，遑論其他「可教化」的兇嫌。去年憲法法庭的實質廢死，引發民憤四起，原因在此。儘管高雄「暖男市長」陳其邁怒斥兇手 泯滅人性，要給予「最嚴厲制裁」；但面對有限證據及判死關卡，卻也凸顯他連「死刑」兩字都不願說出口，只是假惺惺之怒。

偵辦多日，檢警迄無法確認張介宗的殺人動機，僅掌握三名被害老婦進入凶宅後消失的畫面及殘留血跡，撈獲的屍塊也僅比對出兩名被害人。若不從財務方面追查，如何將他「一槍畢命」？若無法突破，要通過判死的「情節最重大之罪」及「應經各級法院合議庭法官一致決」兩大關，顯大有難度。

比較近年幾起重大刑案的偵審，即可看出當前執行死刑門檻之高。例如，六年前陳伯謙在華山大草原野居草堂性侵女子並勒斃分屍，歷時四年才判無期徒刑定讞。去年5月新北三重駭人聽聞的張泓毅殺害妻子、岳母及3歲繼子案，迄今仍在一審階段，離定讞遙遙無期。

1999年，殺死同居女友及其兩名女兒並分屍棄於日月潭 的吳應弘，在2001年被判死刑定讞，隨即遭槍決。張介宗也殺三人分屍，但如今要槍斃他，恐困難重重。原因是，憲法法庭還設下貼近其「人設」的關卡：在殺人、審判或執死前，是否符合「有精神障礙或其他心智缺陷」？就算他被判死定讞，屆時恐已年近80高齡，司法真開得了這槍？

張介宗脫口說出「槍斃我啊」時，是否已有應對實質廢死後偵審流程與關卡的盤算，外界不得而知。可以確定的是，此案衍生的受刑人教化、更生人再融入社會、乃至老年犯罪的問題，都顯示台灣社會仍難以承接大法官們賜予殺人者「大禮包」所帶來的副作用。