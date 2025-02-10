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高雄分屍案…尋獲張婦屍塊證實第2人受害 警擬搜化糞池

記者石秀華、張議晨／高雄10日電
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72歲老翁張介宗疑連續殺人分屍，警方不排除張也將屍塊丟至垃圾車，9日至高雄焚化廠找尋。(記者張議晨／翻攝)
72歲老翁張介宗疑連續殺人分屍，警方不排除張也將屍塊丟至垃圾車，9日至高雄焚化廠找尋。(記者張議晨／翻攝)

高雄72歲老翁張介宗涉嫌殺人分屍，警方除在前鎮運河陸續尋獲趙林姓婦人屍塊，前天尋獲一塊胸部組織，經鑑定為張姓婦人，已確認兩人遇害；專案小組昨也至焚化爐搜索，後續不排除開挖張家排水管及化糞池擴大搜尋。

張介宗被懷疑陸續殺害兄嫂和張姓、趙林姓三名老婦並分屍，以三人進張嫌住處時間推測，張嫌兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人為2月2日。

警方在張家屋內採集到三人血跡，且附近監視器拍到張男在三人疑遇害後都提著袋子騎腳踏車外出，疑是到前鎮運河五號船渠處棄屍。

警方6日尋獲多件人體組織，鑑定多為趙林姓婦人，前天尋獲一塊胸部組織，經送驗昨天確定為張姓婦人，張嫌兄嫂屍體則尚未尋獲。

昨天警方動員潛水人員，沿中華五路金鞏橋往高雄港25至27號碼頭搜尋，又尋獲左手掌、右腳掌及兩塊長、寬約10公分人體組織，已採樣送驗。

據了解，撈獲屍塊切面平整，疑為刀刃切割，警方昨再到張家採證，查訪鄰居，仍未發現凶器；專案小組不排除張嫌可能將部分碎塊由水槽或馬桶沖至下水道，考慮開挖張家排水管及化糞池擴大搜尋。

張介宗涉嫌殺人分屍引發議論，有鄰居稱曾聽到張家有「鋸子聲」，有人說過年後看到張丟棄兩包大型垃圾，懷疑是屍塊；警方昨派員至焚化廠，但春節期間垃圾收運量龐大，搜尋十分困難。

張嫌迄今未認罪，凶器和大部分屍塊也未尋獲，法界說，找不到凶器、屍體不完整，仍可透過血跡噴濺方式、嫌犯動態、死者最後身影等客觀證據補強，若結合經驗法則、倫理法則評價，足以讓法官形成有罪心證，也是能論罪科以刑責。

法界舉20多年前李姓台商殺害張姓家教老師一案，檢警靠著科學證據，如犯案車內採到張女血跡、通話紀錄等，認定李謀財殺人，至終未找到張女屍體，仍讓法院形成有罪心證，判李無期徒刑定讞。

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