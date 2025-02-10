高雄分屍案…兇嫌「死亡筆記」有署名 醫曝背後含意

高雄連續殺人分屍案，檢警專案小組8日在運河入港口近高雄港碼頭的船塢岸際，發現10多塊人體肚皮、肉塊和內臟組織，現場警方與救難人員在碼頭邊焚燒紙錢招魂，輕喚三名受害者姓名，場面十分肅穆。(本報資料照片)

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名婦人並分屍，警方發現一張載有4女性名單的紙條，其中3人就是死者，另1人下落不明，所幸警方成功聯繫上「第4人」；據了解，該筆記除4女性人名外，還有「第5人」，也就是兇嫌名字，字跡潦草，書寫原因待檢警釐清。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，連續殺人犯的殺害對象，通常是與自己有某些程度的關係，如親人、親屬或相識的人，像這次高雄連續殺人嫌犯所殺害的對象，可能有自己的大嫂，或是認識及相處的女性或其他人等，但會連續下重手殺害、分屍，與常見精神疾病患者的偶發、單一傷害事件不同，這可能是嫌犯內心「反社會人格」所反映出的犯罪行為。

許正典說，嫌犯除了可能有反社會人格，也有可能是在幼年時的成長過程，曾經有被暴力相向、被虐待等經驗，從目前找到跡證被害對象都是女性，可見嫌犯具有控制欲，或希望從性方面獲得滿足，或是他與女性間曾有不好的經驗，致人格出現扭曲。

警方在查緝案件發現，張姓嫌犯更將被害人及自己的名字寫在紙上（死亡筆記），許正典說，該名嫌犯在殺人、分屍前，應該會先布局，一一鋪陳，如果沒有被抓到，就會有下一個、再下一個的情形，死亡筆記類似是「戰利品」，為一種成就及欲望，變相滿足嫌犯內心創傷狀態。

許正典說，許多嫌犯在犯罪時可能心虛，或擔心往後會被警方查獲，多不希望留下犯罪跡證，更何況是留下寫有自己名字的文件、紙張，但這名嫌犯卻明目張膽地在寫有被害人姓名的紙上，同時寫下自己的名字，研判嫌犯認為這份死亡名單就是自己的一個紀錄，凸顯出嫌犯自認，即使警方發現這份名單，也找不到其他的犯罪證據。

因此，這是嫌犯一種宣示型的兩面手法，一方面自認「我（嫌犯）可以做任何，我想做的事」，同時又玩弄警方辦案，一副「你(警方)抓不到我的心態」，這正是嫌犯的反社會人格，變態性人格所致。

許正典說，一般來說，憂鬱症 患者較不會傷害他人，躁鬱症患者思緒無法如此縝密，精神分裂症患者受幻聽、幻覺影響，便出現傷害事件，也多為偶發事件；這名連續殺人嫌犯，不傻也不笨，但在他的生命當中，可能有個很大的缺陷、缺口，讓他刻意要從殺人中滿足自己。

據媒體報導，張姓嫌犯個性孤僻，如果遇上這類的人，如何提高警覺？許正典說，「防人之心不可無」，個性孤僻的人，往往與人群的接觸、社交活動較少，如果對方邀約單獨相處時，背後可能有不好的企圖，這時一定要提高警覺，避免和對方單獨出去，不讓自己暴露在風險當中。

許正典說，個性孤僻的人，常會吹噓自己很有成就，或是身家可憐，吸引別人的注意力，易觸動人的惻隱之心；但嫌犯也可能利用這點，讓不知情的人上鉤，面對擁有這樣人格特質的人，務必請提高警覺。