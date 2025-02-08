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高雄連環殺人分屍案 再撈獲11屍塊 72歲兇嫌嗆「槍斃我啊」

台灣新聞組／即時報導
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高雄檢警偵辦連續殺人分屍案有新進展，專案小組8日派潛水員冒著寒風在前鎮河打撈，找到11塊內臟等人體組織。(記者劉學聖／攝影)
高雄檢警偵辦連續殺人分屍案有新進展，專案小組8日派潛水員冒著寒風在前鎮河打撈，找到11塊內臟等人體組織。(記者劉學聖／攝影)

高雄檢警偵辦72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名老婦分屍案，8日持續在前鎮運河打撈屍塊，尋獲11塊內臟等人體組織，已送驗比對身分。警方訪查張翁可能為財行凶，但羈押中的張翁堅不吐實，警方勸他鬆口，他還嗆警「你槍斃我啊」，確實行凶動機仍待警方突破。

警方查出張介宗涉自去年11月底到今年2月2日殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，根據監錄影像，發覺他將屍塊丟入前鎮運河第五船渠，警方2月6日起已打撈到左腳掌、右手掌及其他人體組織，並比對出是趙林婦的遺體。

8日警方再往下游打撈，在高雄港第25、26號碼頭區的船塢岸際，發現11塊肉塊和臟器組織，包括肚皮、內臟等人體組織，由鑑識單位及法醫研究所查驗，是否和另兩名受害者有關。

張介宗密集將屍塊丟入運河中，但打撈後尚未發現頭顱及人骨，警方懷疑可能流出海或沉入河底淤泥，今繼續打撈。

警方在張介宗住處搜索時，在桌上發現一張A四大小的紙張，上面竟寫有4個名字，除了3名已遭殺害分屍的婦人，還有1名老婦人，讓警方一度憂心有第4人受害，緊急調查並聯絡到這名老婦，確定這名老婦沒事。

調查發現，75歲張姓老婦1月17日傍晚近5時，跟著張介宗進入張翁住處，當晚8時5分監視器就拍下張翁拎著疑裝屍袋的手提袋出門，懷疑張婦進屋4小時內就遭殺害分屍，短時間內將屍體肢解成小塊易於攜帶棄於河中。

警方尋獲的右腳掌和左腳掌傷痕是平切面，研判疑是刀刃切割，因鄰居聽到張介宗家裡傳出「鋸東西」的聲音，不排除張翁另以鋸子鋸骨，希望在運河中打撈到凶器證物，以強化佐證張翁殺人的證據。

警方昨派人查訪認識張介宗與死者的民眾，雖趙林婦和張姓婦人認識的友人質疑，張翁是因財務糾紛殺人，但警方調查，張婦存摺未遭提領，僅一卡通遭張翁盜刷，戒指、金項鍊和手機遺失，趙林婦除手機遺失，但過年紅包還在家裡。另也傳出張翁爭產殺害兄嫂，但警方調查張翁未繼承張家房產，殺人動機仍待釐清。

警方拘捕張介宗後，警方將監錄畫面，屍塊、浴室毛巾等被害人血跡的鐵證攤在張翁面前，但張翁仍否認涉案，冷血無情態度，讓高雄市警察局長林炎田忍不住告誡「犯下泯滅人性的罪，最後會被槍斃」，張翁則反嗆「你槍斃我啊」。

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